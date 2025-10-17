به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه پنجشنبه در جمع نمازگزاران حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دامغان با گرامیداشت یاد و نام شهدای خدمت، دولت و دفاع مقدس، گفت: گسترش آموزش عمومی بر پایه مفاهیم نهجالبلاغه میتواند جامعه را در مسیر اخلاق، صداقت و معنویت هدایت کند.
کولیوند گفت: شهدای عزیز، نماد اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و نام آنان همیشه در دلهای مردم زنده خواهد ماند.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش معارف دینی و اخلاقی در جامعه اظهار داشت: ترویج آموزههای نهجالبلاغه، میتواند پایههای اخلاق اجتماعی را در جامعه تقویت و روحیه برادری و انصاف را در میان مردم احیا کند.
استاندار سمنان با اشاره به تجربه خود در اجرای طرحهای فرهنگی و آموزشی افزود: میتوان طرحی را در سطح استان طراحی کرد که طی آن، پیامهای کوتاه و کاربردی از سخنان امیرالمؤمنین (ع) در مدارس، ادارات، تاکسیها، اتوبوسها و محیطهای کاری توزیع شود تا مفاهیم عمیق نهجالبلاغه بهصورت عمومی و مداوم در دسترس مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: همانگونه که آموزش عمومی بهداشت در سالهای گذشته نتایج مؤثری داشت، آموزش عمومی اخلاق نیز میتواند با شیوهای ساده اما منظم در جامعه اجرا شود و آثار ملموسی در اصلاح رفتار اجتماعی بر جای گذارد.
کولیوند با اشاره به لزوم نهادینه شدن فرهنگ گفتوگو، احترام و پرهیز از بداخلاقیهای اجتماعی گفت: وقتی جامعه با کلام امیرالمؤمنین (ع) مأنوس شود، بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری کاهش مییابد و محبت و انصاف جایگزین بدبینی و تهمت خواهد شد.
استاندار سمنان تأکید کرد: این استان آمادگی دارد تا با همکاری دستگاههای فرهنگی و اجرایی، زمینه ترویج نهجالبلاغه را بهصورت منظم فراهم کند تا در کنار پیشرفتهای عمرانی و اقتصادی، رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه نیز تحقق یابد.
نظر شما