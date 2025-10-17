  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۵:۴۱

«نهج‌البلاغه» راهنمای اخلاق و معنویت در زندگی روزمره

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر نقش محوری نهج‌البلاغه در هدایت جامعه، از طراحی طرحی برای ترویج عمومی آموزه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه پنجشنبه در جمع نمازگزاران حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) دامغان با گرامیداشت یاد و نام شهدای خدمت، دولت و دفاع مقدس، گفت: گسترش آموزش عمومی بر پایه مفاهیم نهج‌البلاغه می‌تواند جامعه را در مسیر اخلاق، صداقت و معنویت هدایت کند.

کولیوند گفت: شهدای عزیز، نماد اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و نام آنان همیشه در دل‌های مردم زنده خواهد ماند.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش معارف دینی و اخلاقی در جامعه اظهار داشت: ترویج آموزه‌های نهج‌البلاغه، می‌تواند پایه‌های اخلاق اجتماعی را در جامعه تقویت و روحیه برادری و انصاف را در میان مردم احیا کند.

استاندار سمنان با اشاره به تجربه خود در اجرای طرح‌های فرهنگی و آموزشی افزود: می‌توان طرحی را در سطح استان طراحی کرد که طی آن، پیام‌های کوتاه و کاربردی از سخنان امیرالمؤمنین (ع) در مدارس، ادارات، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و محیط‌های کاری توزیع شود تا مفاهیم عمیق نهج‌البلاغه به‌صورت عمومی و مداوم در دسترس مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که آموزش عمومی بهداشت در سال‌های گذشته نتایج مؤثری داشت، آموزش عمومی اخلاق نیز می‌تواند با شیوه‌ای ساده اما منظم در جامعه اجرا شود و آثار ملموسی در اصلاح رفتار اجتماعی بر جای گذارد.

کولیوند با اشاره به لزوم نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو، احترام و پرهیز از بداخلاقی‌های اجتماعی گفت: وقتی جامعه با کلام امیرالمؤمنین (ع) مأنوس شود، بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری کاهش می‌یابد و محبت و انصاف جایگزین بدبینی و تهمت خواهد شد.

استاندار سمنان تأکید کرد: این استان آمادگی دارد تا با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، زمینه ترویج نهج‌البلاغه را به‌صورت منظم فراهم کند تا در کنار پیشرفت‌های عمرانی و اقتصادی، رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه نیز تحقق یابد.

