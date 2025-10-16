  1. استانها
حادثه رانندگی در محور شاهرود- دامغان؛ عابر پیاده جان باخت

سمنان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع حادثه رانندگی در محور شاهرود به دامغان خبر داد و با ابراز تأسف از این حادثه، اعلام کرد که یک عابر پیاده در این سانحه جان خود را از دست داد.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ظهر پنجشنبه برخورد خودرو پراید با عابر پیاده در محور شاهرود - دامغان به وقوع پیوست، ابراز داشت: این حادثه محدوده زائرسرای دامغان به وقوع پیوست.

وی افزود: امدادگران پایگاه نعیم آباد دامغان به محل حادثه اعزام شدند که متأسفانه بر اثر شدت جراحات عابر پیاده در دم جان باخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، اضافه کرد: برای پیشگیری این حوادث تلخ به رانندگان داشتن سرعت مناسب و توجه به جلو توصیه می‌شود.

