  1. استانها
  2. سمنان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

کلنگ‌زنی شبکه آب شرب سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان

دامغان- آئین کلنگ‌زنی احداث شبکه آب شرب سایت ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان با حضور استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی احداث شبکه آب شرب سایت ۴۸ (۶۳ هکتاری) نهضت ملی مسکن دامغان به‌طول هفت کیلومتر ظهر جمعه با حضور استاندار سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، برگزار شد.

اراضی ۴۸ هکتاری نهضت ملی مسکن دامغان در سال ۱۴۰۲ با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به محدوده شهر دامغان الحاق شد و از همان سال عملیات آماده‌سازی این اراضی کلید خورد.

طبق قرارداد منعقد شده بین اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری دامغان، آماده‌سازی این سایت به شهرداری این شهرستان واگذار شد و تاکنون عملیات اجرایی آن به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

در این سایت ویلایی که ظرفیت ساخت یک‌هزار و ۷۴ واحد مسکونی را دارد، تاکنون یک‌هزار و ۵۰ متقاضی پروانه ساختمانی خود را دریافت کرده‌اند و بیش از ۷۰۰ واحد نیز وارد فاز ساخت‌وساز شده است. همچنین عملیات احداث ۹۰ خانه یک‌طبقه به طور کامل به پایان رسیده است.

