به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه دیر با تأکید بر لزوم استفاده از لحظات عمر و آماده‌سازی برای حیات پس از مرگ، اظهار داشت: انسان باید تا پیش از مرگ، به فکر خویش باشد و اتکای مطلق به فرزندان که برایش کاری انجام دهند را کنار بگذارد.

وی صدقه جاریه را راهکاری کلیدی برای تداوم ثواب پس از مرگ دانست و مصادیق آن را کمک به ازدواج جوانان، ترویج فرهنگ قرآنی، اطعام در عید غدیر و تألیف کتاب برشمرد.

حسینی با گرامیداشت یاد رئیس ستاد کل ارتش یمن، به نقش محوری مقاومت یمن در جنگ غزه اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰۰ کشتی حامل کالا برای رژیم صهیونیستی در دریا زده شد، بنادر مهم آن‌ها تعطیل و مناطق حساس با پهپاد و موشک مجاهدان یمنی هدف قرار گرفت که نقش رئیس ستاد کل ارتش یمن در این زمینه چشمگیر بود.

وی همچنین به سالگرد شهید یحیی سنوار اشاره کرد و عملیات طوفان الاقصی را عاملی برای رسوایی جهانی رژیم صهیونیستی دانست.

امام جمعه دیر، ترامپ را به دلیل اختصاص میلیون‌ها دلار به اسرائیل و تلاش برای تلطیف چهره این رژیم در جهان مورد انتقاد قرار داد و افزود: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور باور کرده‌اند که ترامپ دنبال صلح است، در حالی که او کسی است که عامل شهادت مردم غزه به ویژه کودکان و زنان است و برجام را زیر پا گذاشت و عامل به شهادت رسیدن سرداران و فرماندهان ما بود.

امام جمعه دیر با اشاره به اجلاس شرم‌الشیخ، تحقیر سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس توسط ترامپ را یادآور شد و بیان داشت: ایران نه تنها در این اجلاس شرکت نکرد بلکه با نه بزرگی که به ترامپ گفت او را تحقیر کرد.

وی گفت: پیروزی با کسی است که بتواند جلوی دشمن در رسیدن به اهداف شوم او را بگیرد. رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران به هیچ‌کدام از اهدافش نرسید و همان طور که امام حسین (ع) بر یزید پیروز شد، کشور ما و فرماندهان حماس نیز بر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز شدند.

حسینی در واکنش به اظهارات اخیر حجت‌الاسلام ناطق نوری درباره اشتباه بودن تسخیر لانه جاسوسی، اسناد تاریخی را مرور کرد و گفت: ما اگر مراجعه‌ای به سخنان امام و رهبری نداشتیم، باز هم می‌توانیم به ۱۳ آبان ۷۲ مراجعه کنیم که سخنران آن مراسم آقای ناطق نوری بود و ایشان در حمایت از تسخیر لانه جاسوسی صحبت کردند.

وی اقدامات خصمانه آمریکا قبل از انقلاب اسلامی از جمله کودتای ۲۸ مرداد، کاپیتولاسیون، حمایت از شاه و پناه دادن به او را یادآور شد و تصریح کرد: نشست و برخاست با کسانی که از انقلاب زاویه گرفته‌اند، آقای ناطق را به این نقطه رسانده است که اکنون تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را کار اشتباهی می‌داند.

امام جمعه دیر تأکید کرد: سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد مقدس و رئیس جمهور مبنی بر وفاق ملی به معنای هر اتحاد و وفاقی نیست؛ امام فرمود میزان در هر کس، حال فعلی اوست. بنابراین باید ببینیم افراد اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارند و نه اینکه سوابق انقلابی‌شان چیست.

امام جمعه دیر به دغدغه‌های محلی اشاره کرد و از گفتگوی خود با مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی مبنی بر پیگیری اشتغال جوانان و مسائل فرهنگی خبر داد و گفت: جای خالی یک مرکز قرآنی و دارالقرآن را در شهر دیر برای گسترش فعالیت‌های قرآنی خالی است.

حسینی ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان کنکور، به ویژه در رشته پزشکی، و حافظ کل قرآن، حلما فخرایی، روز تربیت بدنی را گرامی داشت.

وی موفقیت‌های کسب شده در المپیادهای علمی و عرصه‌های ورزشی در رشته‌های کشتی، وزنه‌برداری و پارالمپیک را موجب عزت و سربلندی ملت ایران دانست.

حسینی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نیاز مردم به ورزش همگانی، پیشنهاد داد: قبل از خطبه‌های نمازجمعه ورزش همگانی در مصلی برگزار شود.

وی همچنین از نخبگان خواست تا علم و اخلاق را با هم داشته باشند، چرا که از منظر رهبری، آنان موتور محرکه و ثروت راهبردی کشور هستند.

امام جمعه دیر از فعالیت‌های بسیجیان در نمایشگاه طرح اسوه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و مقابله با تهاجم فرهنگی قدردانی کرد.

وی همچنین یاد و خاطره حاج آقا مصطفی خمینی (ره) را گرامی داشت.