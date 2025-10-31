خطیب جمعه دیر: استکبارستیزی میراث فاطمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه بندر دیر با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، استکبارستیزی را میراث حضرت زهرا (س) دانست و اظهار داشت: جبهه مقاومت همواره در مقابل استکبار قرار گرفته و از میراث استکبارستیزی حضرت زهرا (س) دفاع کرده است.

وی افزود: امام حسین (ع) درس استکبارستیزی را از مادرش حضرت زهرا (س) گرفته و شعار هیهات من الذله تا آخرین لحظه توسط ایشان و یارانشان سر داده شد و این شعار تا امروز توسط پیروانشان ادامه دارد.

سعیدی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تقوا در سطح جامعه و بین مسلمین گسترش یابد، باید استکبارستیز باشیم؛ زیرا رستگاران و مؤمنان تنها در مسیر استکبارستیزی لغزش نخواهند داشت.

وی گفت: ما برای این شعار مرگ بر آمریکا و استکبار سر می‌دهیم چون اینها از خط خدا خارج شده و استکبار می‌ورزند؛ از این رو، خدا و مؤمنان از این‌ها بیزار هستند.

خطیب نمازجمعه دیر با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به مردم غزه پس از اعلام صلح ترامپ، این حملات را مقابله با خط فاطمی دانست و گفت: ما راه حق را انتخاب کرده‌ایم و هر کسی حامی حق باشد مورد حمایت ایران و امت اسلامی است و ما اجازه تعدی به جان انسان‌ها را نمی‌دهیم.

وی بر لزوم اقدام نسبت به تبیین و روشنگری در مقابل جنگ روایت‌ها در ایام فاطمیه تأکید کرد.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به همزمانی ۱۳ آبان ماه روز مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اگفت: اگر کسی مسیر استکبارستیزی حضرت زهرا (س) و ۱۳ آبان را از هم جدا ببیند، دشمن‌شناسی او دچار مشکل است.

وی یادآور شد: تمام وجود ائمه، خصوصاً ام‌الائمه حضرت زهرا (س)، در روشنگری مردم و هدایت جامعه به سمت حق بود.

سعیدی تصریح کرد: امام خمینی (ره)، فرزند پاک حضرت زهرا (س)، گام در جای پای مادرش و دیگر ائمه گذاشت و این انقلاب را با همه خطراتی که او را تهدید می‌کرد، یک‌تنه به میدان آورد و تبیین و روشنگری و افشاگری کرد.

وی افزود: رهبر ما نشان دادند که ایران اسلامی چگونه می‌تواند همزمان با مبارزه با ظلم و استکبار، در تمام جنبه‌های علمی و امور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی به قله برسد.

سعیدی با تأکید بر اینکه دست آمریکا پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی برای همیشه از کشور کوتاه شد و امروز همه یکصدا بر شعار مرگ بر آمریکا اصرار دارند، چالش اصلی امروز را برچیدن نفوذ آمریکا از منطقه غرب آسیا دانست.

امام جمعه موقت دیر با اشاره به حوادث اخیر، به جریان روسیه ستیزی انتقاد کرد و گفت: برخی انگار با تعاملات در راستای حفظ منافع ملت و کشور موافق نیستند.

پیاده‌سازی شبکه زندگی اسلامی

وی افزود: برخی چنان حرف می‌زنند انگار یک دشمن خونی به‌نام روسیه است و آمریکا هیچ گناهی ندارد و رژیم صهیونیستی هیچ جنایتی نمی‌کند و اخیراً جنگی علیه ما ایجاد نشده است؛ حداقل به خودتان و فرزندان و نسل‌های آینده خودتان خیانت نکنید.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه فردی که در فتنه ۸۸ نقش داشته اخیراً عرض اندام کرده و نسبت به مجلس و رئیس مجلس صحبت می‌کند، بیان کرد: این‌ها که در آستانه ۱۳ آبان موضع این‌چنینی می‌گیرند، در سال ۸۸ در اندیشه لغو شعار مرگ بر آمریکا و طراحی شعارهای دیگری بودند.

وی درباره روز فرهنگ عمومی، بر حرکت به سمت فرهنگ دینی به جای فرهنگ غربی و پیاده‌سازی شبکه زندگی اسلامی، ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.

سعیدی با اشاره به گرانی‌ها، خواستار چاره اندیشی مسئولان برای تسهیل طرح فرزندآوری شد و گفت: کاری شده که تا از فرزندآوری صحبت می‌کنند فوری موضع می‌گیرند که با این شرایط نمی‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر گروسی مدیرکل آژانس اتمی و پاسخ وزیر امورخارجه، تأکید کرد: دشمن بداند هیچ زورگویی دیگر نمی‌تواند ایران قوی را بترساند، البته ما باید هوشیار باشیم و به وعده‌های آمریکایی‌ها و غربی‌ها دلخوش نکنیم.

امام جمعه موقت دیر درباره پرونده پژمان جمشیدی گفت: یک روزنامه و خبرنگاری که دستی در فتنه زن، زندگی و آزادی دارد، در مصاحبه با شاکی پرونده از عکس یک زن محجبه برای خبر خود استفاده کرده است که در واقع توهین به پوشش کامل اسلامی و نوعی فتنه است.

وی با بیان اینکه روز ۱۳ آبان روز تمام ملت ایران است، تأکید کرد: نه تنها دانش آموزان بلکه همه مردم با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بیش از پیش بر ارزش‌ها تأکید خواهند کرد.