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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

آیت الله قربانی:

آمریکا دیگر نمی تواند مسلمانان دنیا را تحقیر کند

آمریکا دیگر نمی تواند مسلمانان دنیا را تحقیر کند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت گفت: مسلمانان دشمنان اصلی خود را خوب شناخته و دیگر اجازه نخواهند داد آمریکا و رژیم اشغالگر قدس آنان را تحقیر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نمازجمعه رشت به تسخیر لانه جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی در مصر و فرار سفیر این رژیم جعلی از اردن اشاره کرد و افزود: این اقدام پیامی برای جوانان جهان به ویژه قشر جوان کشورهای اسلامی است.

وی اظهارداشت: تسخیر لانه جاسوسی اسرائیل به دست مردم مصر نتیجه حرکت ها و خیزش های کشورهای اسلامی بوده که در واقع عکس العملی در برابر ظلم ها و جنایت های رژیم جعلی اسرائیل است.

خطیب جمعه رشت در ادامه با اشاره به اینکه بیداری اسلامی در سراسر جهان ناشی از افزایش آگاهی مردم است، گفت: این بیداری به قلب اروپا نیز نفوذ کرده و هر روز گرایش مردم در این کشورها به دین مبین اسلام بیشتر می شود.

وی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در مقابل حمله ناجوانمردانه و نابرابر رژیم بعثی، ملت سلحشور ایران با الهام از تعالیم اسلام هشت سال به دفاع از انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی خود پرداخت.

آیت الله قربانی بر لزوم قدرشناسی و حفظ حرمت خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان دفاع مقدس و زیارت مداوم مزار شهدا از سوی آحاد مردم ایران تاکید کرد.

وی در خصوص بازگشایی مدارس و جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام اظهار داشت: دانش آموزان با تمام ظرفیت ها و قابلیت های شگفت آور به معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به عنوان امانت سپرده می شوند.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه معلمان باید در تعلیم و تربیت دانش آموزان از هیج تلاشی دریغ نکنند، یادآورشد: کشور ایران مهد دانش و قافله سالار دانش و تمدن است و پیشرفت های عظیم جوانان ایرانی به ویژه در ابعاد علمی با وجود هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم های متعدد کشور موجبات حیرت دشمنان را فراهم کرده است.

کد مطلب 1409132

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