دختران فوتبال ایران به جام ملت های آسیا نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال دختران ایران در سومین مسابقه خود از انتخابی جام ملتهای فوتبال زیر ۱۷ سال عصر امروز جمعه ۲۵ مهر به مصاف لبنان رفت.
در این دیدار که از ساعت ۱۶:۴۵ به میزبانی عربستان آغاز شد ملیپوشان ایران با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب لبنان شدند.
تیم ایران پیش از این نیز در دو دیدار قبلی خود برابر عربستان (میزبان) و کویت به پیروزی دست یافته بود که با قبول این شکست از رسیدن به جام ملتهای آسیا باز ماند.
مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا با حضور ۲۷ تیم در ۸ گروه برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است.
مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ مهرماه) به میزبانی عربستان برگزار میشود.
