یزدانی: هدفم کسب نخستین طلای جهان در وزن هفتم برای تکواندو ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو قهرمانی جهان از ۲ تا ۸ آبان به میزبانی چین برگزار خواهد شد و تیم ملی تکواندو ایران که درخشش فوق العاده ای در بازیهای المپیک داشت با همه نفراتش در این مسابقات حضور خواهد یافت.
محمدحسین یزدانی یکی از ملی پوشان اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: در سالهای گذشته دو دوره شانس حضودر در رقابتهای قهرمانی جهان را از دست داده ام اما در این دوره انگیزه زیادی داشتم و خیلی هم تمرین کردم تا در نهایت موفق شدم به ترکیب تیم ملی برای حضور در این دوره از مسابقات راه پیدا کنم.
وی افزود: اردوهای آمادهسازی ما از سال گذشته آغاز شد و بهصورت مداوم ادامه داشته است. فدراسیون، کادر فنی و مربیان زحمات زیادی کشیدهاند تا تیم در بهترین شرایط ممکن قرار گیرد. تمرینات هدفمند و با برنامهای از سوی کادر فنی طراحی و بسیار فشرده و منظم برگزار شد تا در آستانه اعزام به لحاظ بدنی، فنی و حتی ذهنی، در سطح بسیار خوبی قرار داشته باشیم. خودم هم تمام تلاشم را کردهام تا در آمادگی کامل باشم. حالا دیگر همه چیز به روز مسابقه و خواست خداوند بستگی دارد.
ملی پوش وزن هفتم تیم ملی با اشاره به سطح بالای رقابتها افزود: تکواندو در سطح جهانی بسیار پیشرفت کرده و همه کشورها با قدرت در مسابقات حضور دارند. از تمام حریفان خود شناخت کامل دارم و با برخی از آنها مبارزه کرده ام. هیچ مسابقهای آسان نیست و هیچ حریفی را نمیتوان دست کم گرفت. با این وجود ایمان دارم که با توکل به خدا، تلاش و روحیه جنگندگی، میتوانم بهترین عملکرد را داشته باشم.
ملی پوش با آتیه تکواندو ایران ادامه داد: از مدتها قبل هدفگذاریام را برای ایستادن روی سکوی قهرمانی تعریف کرده ام. آرزو دارم بتوانم نخستین مدال طلای جهانی را برای ایران در وزن هفتم کسب کنم. میدانم کار سختی پیشرو دارم، اما برای رسیدن به آن لحظه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. امیدوارم با لطف خدا، حمایت مردم و تلاش خودمان بتوانیم پرچم کشورمان را در چین به اهتزاز درآوریم.
یزدانی در پایان گفت: اعتماد کادر فنی به من و متعاقب آن حمایت فدراسیون، انگیزهام را دو چندان بالا برده است. تمام تمرکز من روی ارائه بهترین عملکرد ممکن است. رقبا را در اردو آنالیز کرده و از تجریه سایر ملی پوشان برای تحلیل فنی حریفان بهره بردیم و امیدوارم بتوانم نماینده شایستهای برای مردم و تیم ملی باشم و با یک نتیجه درخشان مسابقات را به پایان برسانم.
