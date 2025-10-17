فاطمه جراره: ثبت جهانی روستای سهیلی افتخاری ماندگار برای هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره عصر جمعه در مراسم ثبت جهانی روستای سهیلی قشم در فهرست برترین روستاهای گردشگری جهان از سوی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، که با حضور معاون رئیس‌جمهور، استاندار نمایندگان استان در مجلس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد اظهار کرد: این رویداد افتخارآفرین را به همه مردم ایران، به‌ویژه مردم نجیب قشم تبریک می‌گویم امروز شاهد ثمره تلاش مردمی هستیم که با حفظ اصالت فرهنگی، پاسداشت طبیعت و همدلی کم‌نظیر، توانستند نام این روستا را در فهرست جهانی گردشگری ثبت کنند.

نماینده مردم هرمزگان افزود: ثبت جهانی سهیلی نشان داد که توسعه، تنها با تکیه بر منابع طبیعی و مالی ممکن نیست، بلکه ریشه در باور مردم و اراده آنان برای آبادانی سرزمینشان دارد مردم این روستا با اتحاد و عشق به سرزمین خود، الگویی از گردشگری مردمی و پایدار را به جهانیان معرفی کردند.

جراره با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این دستاورد خاطرنشان کرد: ثبت سهیلی در جمع برترین روستاهای گردشگری جهان، فرصت‌های ارزشمندی برای رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و معرفی فرهنگ بومی هرمزگان فراهم کرده است؛ این دستاورد تنها متعلق به سهیلی نیست، بلکه می‌تواند موجب شکوفایی روستاهای همجوار و رشد گردشگری در سراسر جزیره قشم شود.

وی در پایان تأکید کرد: استان هرمزگان و به‌ویژه جزیره قشم، سرشار از ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و طبیعی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، از این توانمندی‌ها در جهت توسعه پایدار و اشتغال جوانان بهره گرفت این موفقیت جهانی، نشانه‌ای روشن از استعدادهای درخشان مردم این دیار است.