«روستای سهیلی» قشم در جمع روستاهای برتر گردشگری جهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بدو ورود به منطقه آزاد قشم، انتخاب روستای سهیلی در جمع روستاهای برتر گردشگری جهان را فرصتی استثنایی برای معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های روستایی ایران در سطح بین‌المللی دانست.

وی با ابراز خرسندی از حضور در جزیره قشم گفت: اگرچه باید زودتر به قشم می‌آمدم، اما این سفر آخرین حضور من در این جزیره نخواهد بود. تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های مشترک با استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مسیر توسعه متوازن این منطقه را تسریع کنیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: مردم قشم مردمانی شریف، پرتلاش و خودباورند که بسیاری از پیشرفت‌ها را با دستان خود رقم می‌زنند. ما نیز به‌عنوان یار دوم و همراه مردم در کنارشان خواهیم بود تا امکانات و اختیارات دولت در خدمت توسعه این منطقه قرار گیرد.

حسین‌زاده با اشاره به انتخاب روستای سهیلی قشم در میان هشت روستای جهانی سال ۲۰۲۵ گفت: جهانی‌شدن یک روستا رویدادی کم‌نظیر است و حاصل اصالت فرهنگی، همت مردم و الگوهای زیست‌پایدار آنان است. این عنوان می‌تواند دروازه‌ای برای ورود گردشگران، تقویت اقتصاد محلی و معرفی فرهنگ ایرانی به جهان باشد.

وی ادامه داد: ثبت جهانی یک روستا نه‌تنها ارزش فرهنگی دارد بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ارزآوری و توسعه صادرات غیرنفتی شود. در چنین مناطقی هم محصولات بومی و هم فرهنگ و سبک زندگی مردم قابلیت تبدیل شدن به فرصت‌های اقتصادی پایدار را دارند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی در پایان از مهمان‌نوازی مردم قشم قدردانی کرد و گفت: استقبال گرم مردم و کودکان قشمی برای من نشانه‌ای از روح بزرگ این جزیره است. امیدوارم همه دولتمردان با همین احساس خدمت و عشق به مردم، مسئولیت خود را دنبال کنند.