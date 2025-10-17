به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با معرفی بهترین روستاهای گردشگری جهان در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، آئینی باشکوه با حضور عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، مسئولان کشوری و منطقهای و جمعی از اهالی فرهنگ در روستای سهیلی برگزار شد.
در این مراسم، از کتاب ارزشمند «روستای گردشگری سهیلی» اثر امین ابراهیمی درکوئی، نویسنده، عکاس و مستندساز بومی جزیره قشم، رونمایی شد.
این کتاب دوزبانه و ۱۲۰ صفحهای، جلوههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستای سهیلی را روایت میکند؛ روستایی که اکنون با ثبت در جمع روستاهای برتر گردشگری جهان، در عرصه بینالمللی میدرخشد.
