۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

کتاب «روستای گردشگری سهیلی» با حضور معاون رئیس‌جمهور رونمایی شد

بندرعباس- کتاب «روستای گردشگری سهیلی» با حضور معاون رئیس‌جمهور در توسعه روستایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با معرفی بهترین روستاهای گردشگری جهان در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، آئینی باشکوه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، مسئولان کشوری و منطقه‌ای و جمعی از اهالی فرهنگ در روستای سهیلی برگزار شد.

در این مراسم، از کتاب ارزشمند «روستای گردشگری سهیلی» اثر امین ابراهیمی درکوئی، نویسنده، عکاس و مستندساز بومی جزیره قشم، رونمایی شد.

این کتاب دوزبانه و ۱۲۰ صفحه‌ای، جلوه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی روستای سهیلی را روایت می‌کند؛ روستایی که اکنون با ثبت در جمع روستاهای برتر گردشگری جهان، در عرصه بین‌المللی می‌درخشد.

