  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

استاندار هرمزگان: ثبت جهانی سهیلی الگویی برای توسعه پایدار روستایی است

استاندار هرمزگان: ثبت جهانی سهیلی الگویی برای توسعه پایدار روستایی است

قشم - استاندار هرمزگان ثبت جهانی روستای سهیلی را محصول کار جمعی و باور به تغییر مبتنی بر توانمندی‌های درون‌زا دانست و گفت: ثبت جهانی سهیلی الگویی برای توسعه پایدار روستایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر جمعه در آئین جشن ثبت جهانی روستای سهیلی قشم با تقدیر از تمامی کنشگران عرصه توسعه این روستا، اظهار کرد: امروز شاهد افتخاری هستیم که مردم سهیلی با تبدیل یک روستای غیرگردشگر به روستایی گردشگری، توأم با رشد و تعالی آفریدند. این اتفاق نه تنها در جزیره قشم، بلکه در عرصه ملی و امروز در سطح جهانی کلید خورده است.

باور به تغییر و فرهنگ کار، رمز موفقیت سهیلی است

وی مردم روستای سهیلی و مجموعه فعالان توسعه را نماد باور به تغییر جدی خواند و افزود: این حرکت با تکیه بر درون‌زا بودن توسعه و استفاده از توانمندی‌های محلی آغاز شد. از زمانی که طرح بنادر کوچک و لنگرگاه‌های کوچک در دستور کار قرار گرفت، نقطه آغازی برای حرکتی رو به رشد شکل گرفت و به پیشران توسعه تبدیل شد.

استاندار هرمزگان باور به تغییر وضعیت موجود را مبتنی بر توانمندی فرهنگی مردم منطقه و رشد فرهنگ کار دانست و تصریح کرد: همین عوامل، سهیلی را به روستای نمونه جهانی تبدیل کرده و امروز به عنوان یک الگو و روستای تراز می‌تواند سایر روستاها را بر اساس شاخص‌های مختلف پیش ببرد.

ضرورت ایجاد کارکردهای تولیدی و خدماتی در روستاها

آشوری تازیانی با اشاره به مشکلات توسعه روستایی در کشور، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما ترکیب جمعیت روستایی است. روستایی می‌تواند تأثیرگذار باشد که کارکرد تولیدی، خدماتی و گردشگری داشته باشد و از مزیت‌های خود استفاده کند. جمعیت در یک نقطه تنها زمانی پایدار خواهد ماند که اقتصاد رشد داشته باشد و سهیلی امروز این افتخار را آفریده که در این عرصه پیشتاز باشد.

وی این موفقیت را محصول کار جمعی و میل به تغییر بر اساس آموزه‌های قرآنی عنوان کرد و از تلاش‌های منطقه آزاد قشم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها تشکر کرد.

سیاست کلان دولت؛ پایداری جمعیت روستایی

استاندار هرمزگان در ادامه سیاست کلان دولت را پایداری جمعیت در روستاها و ایجاد مزیت‌های متکی بر شرایط خود روستاها دانست و گفت: در شهرستان قشم نزدیک به ۶۵ روستا داریم که ۵۳ روستا صاحب دهیاری هستند. این دهیاری‌ها با تکیه بر فرهنگ مشارکت‌پذیری و تقویت فرهنگ کار، رشد و پیشرفت را برای روستاها به ارمغان آورده‌اند.

آشوری وظیفه مسئولان را ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تأمین امنیت و ایجاد فرهنگ رقابت در روند رشد و توسعه روستاها برشمرد و اظهار داشت: امروز این روستا محل تجمع کسانی است که می‌خواهند نام و نشان ایران را پرآوازه کنند.

کد خبر 6625189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها