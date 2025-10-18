آزاده ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مکمل‌های دارویی و ورزشی به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط هستند و عرضه غیرمجاز آنها می‌تواند تبعات جدی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد که انتظار می‌رود میزان جریمه و تنبیه متخلفان به‌گونه‌ای باشد که بازدارندگی لازم را ایجاد و مانع از تکرار تخلف شود.

مدیر اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک از شناسایی ۲۰ مرکز متخلف در حوزه فروش مکمل‌های دارویی و ورزشی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: به جز داروخانه‌ها، تمامی مراکز عرضه این اقلام غیرمجاز هستند و بازرسی‌ها با همکاری نهادهای مرتبط در قالب گشت‌های مشترک ادامه دارد.

وی با اشاره به اجرای بازدیدهای تخصصی از داروخانه و مراکز عرضه مکمل‌های ورزشی و دارویی از ابتدای سال جاری در اراک گفت: این بازدیدها با تعامل و همکاری نهادهای نظارتی و در قالب گشت‌های مشترک انجام شده و تمامی مراکز متخلف به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

ناظری با تأکید بر اینکه تنها داروخانه‌ها مجاز به عرضه مکمل‌های دارویی و ورزشی هستند، افزود: سایر مراکز توزیع این اقلام فاقد مجوز قانونی بوده و فعالیت آن‌ها مصداق تخلف آشکار است. معاونت غذا و دارو وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارد و برخورد قضائی با متخلفان بر عهده نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

وی تاکید کرد: سلامت شهروندان اولویت اصلی ماست و در این مسیر، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت.

ناظری گفت: به طور حتم بازرسی‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در حوزه فروش مکمل‌ها، مراتب را به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.