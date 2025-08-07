وقوع ۱۳۳ حادثه و حریق در سمنان؛ حبس در آسانسور صدر حوادث است

علی صباغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی نیمه نخست مرداد ماه سال جاری شهروندان سمنانی یک هزار و ۱۲۱ تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی برقرار کردند، ابراز داشت از این تعداد ۱۳۳ مورد حادثه منجر به عملیات شده است.

وی با بیان اینکه حبس در آسانسور صدر حوادث قرار داشتند، افزود: از این تعداد ۸۹ مورد حوادث به این موضوع اختصاص یافته است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه در کمترین زمان عملیات امداد و نجات انجام گرفته است، ابراز داشت: از این تعداد ۱۱ مورد عملیات اطفا حریق واحدهای مسکونی و تجاری بوده است.

صباغی در ادامه تصریح کرد: پنج مورد حریق خودرو و شش مورد دیگر نیز آتش سوزی فضای سبز و ضایعات را در بر دارد که همگی توسط آتش نشانی سمنان پوشش داده شدند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حوادث فوتی نداشتند، افزود: آتش نشانی سمنان ۱۳۸ نفر را طی حوادث مختلف و بازه مذکور نجات داده است.