ستاره جوان والیبال ایران به کما رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر کاظمی ملیپوش سابق تیم ملی والیبال ایران، روز گذشته در تمرینات تیمش شرکت کرده و در وضعیت بسیار خوبی بهسر میبرده، اما ناگهان دچار مشکل حاد مغزی شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است.
در حال حاضر وضعیت عمومی صابر کاظمی وخیم است و پزشکان مشغول تلاش برای تثبیت شرایط جسمانی او هستند. هنوز علت دقیق این اتفاق مشخص نشده و باشگاه الریان و کادر پزشکی قطر تا این لحظه توضیح رسمی درباره جزئیات این حادثه ارائه نکردهاند.
کاظمی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ با عملکردی درخشان بهعنوان ارزشمندترین بازیکن رقابتها (MVP) انتخاب شد و نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی ایران داشت. او سابقه حضور در تیم زراعت بانک ترکیه را به عنوان یکی از جوانترین لژیونرهای ایران را دارد. کاظمی با تیم فولاد سیرجان در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا ۲۰۲۱ قهرمان شد و به عنوان بهترین بازیکن این رقابتها انتخاب شد.
