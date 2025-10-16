کاظمی: پزشکیان نقشه راه دقیق و کابردی برای تعلیم و تربیت تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با حضور در گردهمایی خیران مدرسه‌ساز کشور در اصفهان، ضمن خیر مقدم به رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و جامعه خیرین، این اجتماع را نماد یک حرکت جمعی برای ساختن ایرانی توسعه‌یافته دانست و گفت: این اجتماع فرصتی است برای تجدید پیمان میان مردم، مسئولان و خیران جهت تداوم نهضت مدرسه‌سازی.

وی از زحمات استاندار اصفهان، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور و رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان به عنوان پیشگامان این حرکت ملی تقدیر کرد.

نقشه راه دقیق رئیس‌جمهور برای تحول در آموزش کشور

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهتمام ویژه رئیس‌جمهور به موضوع آموزش و تربیت گفت: برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۶۰ جلسه تخصصی با محوریت تعلیم و تربیت برگزار شده و نتیجه آن تدوین یک نقشه راه جامع برای ارتقا و تحول در نظام آموزشی کشور است.

به گفته وی، رئیس‌جمهور با اعلام بسیج عمومی برای اجرای این برنامه، زمینه خلق تحولی بزرگ در مسیر تربیت انسان‌های خلاق، مؤمن و مسئولیت‌پذیر را فراهم کرده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همه شما اذعان دارید که نقطه آغاز تحول در یک جامعه، مدرسه است. آینده این کشور در دستان فرزندان ماست و شکل آینده ایران بستگی دارد به میزان توجه امروز ما به مدارس، معلمان و دانش‌آموزان.

خیران مدرسه‌ساز مصداق عمل صالح و نیت پاک است

کاظمی با اشاره به جایگاه والای خیران در فرهنگ قرآنی و اجتماعی کشور، گفت: خداوند به انسان‌هایی که برای هدایت و آموزش جامعه گام برمی‌دارند، مقام ویژه‌ای بخشیده است. عمل مدرسه‌سازی، مصداق عینی عمل صالح است و ارزش آن از دارایی‌های مادی فراتر می‌رود.

وی افزود: فردای قیامت، آنچه انسان را دستگیر خواهد شد، نیت‌های خالص و اعمال صالحی است که در زندگی اجتماعی ساری و جاری شده و هیچ عمل صالحی در نگاه الهی به اندازه تلاش برای هدایت انسان‌ها ارزشمند نیست.

وزیر آموزش و پرورش با تبریک به خیران سراسر کشور، تأکید کرد: تاریخ هرگز مردان و زنان بزرگ تحول‌آفرین را فراموش نخواهد کرد، کسانی که پایه‌های آینده جامعه را با دست‌های خود ساختند و نامشان در دفتر خدمت و انسانیت جاودانه خواهد ماند.