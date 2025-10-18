استاندار کرمانشاه: جشنواره شهید رجایی فرصتی برای ارتقای خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در مراسم بیستمین جشنواره شهید رجایی استان که صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به مهمانان و تشکر از حضور آنان، بر اهمیت نقش مدیران و کارکنان در ارتقای کیفیت خدمات دولتی تأکید کرد.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک و تاریخی استان کرمانشاه، بیان داشت: این استان با مرزهای طولانی، سابقه مقاومت و مجاهدتهای مردم در دوران دفاع مقدس و ارزشهای فرهنگی، علمی و هنری، نماد همدلی و تلاش خالصانه در خدمت به کشور است. استاندار کرمانشاه تأکید کرد که این ویژگیها زمینهساز شکلگیری انسجام و همدلی میان مردم و مسئولان شده و موجب ارتقای امنیت و آرامش در استانهای مرکزی کشور شده است.
حبیبی با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد دستگاهها در جشنواره شهید رجایی، گفت: این جشنواره فرصتی است تا زحمات مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت کمی و کیفی سنجیده شود و بر اساس شاخصهای مشخص، عملکرد دستگاهها مورد تقدیر قرار گیرد. وی افزود: رضایتمندی مردم، کیفیت ارائه خدمات در حوزههایی مانند انرژی، سلامت و آموزش و همچنین مدیریت منابع انسانی از محورهای اصلی ارزیابی بوده است.
استاندار کرمانشاه به وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی دستگاههای اجرایی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در استان حدود سه هزار و ششصد نیرو با قرارداد کار معین مشغول به کار هستند که هیچ بار مضاعفی بر دولت تحمیل نمیکنند، اما ادامه وضعیت کنونی موجب ناامنی شغلی آنان است. وی خواستار فراهم شدن زمینه تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروها شد و بر صدور مجوز استخدام برای پستهای خالی با اولویت نخبگان و جوانان مستعد تأکید کرد.
منوچهر حبیبی در پایان سخنان خود گفت: ارزیابی عملکرد دستگاهها نه تنها ابزاری مدیریتی بلکه یکی از ارکان اساسی مدیریت منابع است که شفافیت، پاسخگویی و یادگیری مستند را در استان تقویت میکند و زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم میآورد.
