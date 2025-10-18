بیستمین جشنواره شهید رجایی کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه صبح شنبه با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد.
این جشنواره با هدف ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی و معرفی برترین نهادها در تحقق برنامههای توسعهای، ارتقای بهرهوری و بهبود نظام اداری برگزار شد. در این مراسم از دستگاههایی که در شاخصهای ارزیابی عملکرد، نوآوری در خدمات و رضایتمندی مردم موفقتر عمل کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم، از دستگاههای اجرایی برتر استان کرمانشاه در محورهای مختلف از جمله تحول اداری، ارتقای بهرهوری، خدمات نوآورانه و بهبود کیفیت پاسخگویی به شهروندان با اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره قدردانی شد.
نظر شما