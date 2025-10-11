به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پروژه فرهنگی و هنری «دوازده» با حضور حامد مختارانی آهنگساز و تنظیمکننده آثار این پروژه و محمدعلی احمدی تنکابنی روابط عمومی و امور خیریه کهریزک در فرهنگستان هنر برگزار شد.
حامد مختارانی در این نشست بیان کرد: این پروژه با محوریت اشعار مولانا، تلفیقی از موسیقی، دکلمه و هنرهای تجسمی است که عواید حاصل از فروش آثار آن به مجموعه خیریه کهریزک اهدا میشود. پروژه از حدود چهار سال پیش با محوریت اشعار مولانا آغاز شد و خوانش اشعار توسط نصرالله مدقالچی انجام گرفت. موسیقی و پرفورمنسهای مرتبط طراحی و ۱۲ تابلوی هنری بر اساس ۱۲ غزل از دیوان شمس خلق شد. در این مسیر از همراهی افرادی چون محمدرضا شفیعی کدکنی نیز بهره گرفتیم.
مختارانی «دوازده» را اثری چندرسانهای برشمرد و توضیح داد: این مجموعه شامل خوانش شعر، موسیقی و ویدیوآرت است و میکوشد شعر فاخر فارسی را در قالبی نو و چندوجهی به مخاطب امروز عرضه کند. متأسفانه سطح شعر و موسیقی در بازار امروز افت کرده و ما معتقدیم هنرمندان باید برای حفظ ارزشهای ادبی و فرهنگی ایران گام بردارند.
وی از برگزاری مراسم رونمایی این پروژه در روز ۲۵ مهر در مجموعه نیاوران خبر داد و گفت: رونمایی از آثار در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار میشود و آثار به مدت یک هفته در این مجموعه به نمایش درمیآید. پس از آن آلبوم موسیقی و تابلوهای هنری به فروش میرسد و عواید حاصل به مجموعه کهریزک اختصاص پیدا میکند. پروژه «دوازده» در قالب تور فرهنگی در چند نقطه از تهران از جمله کاخ نیاوران، کاخ گلستان، سعدآباد، برج میلاد و هتل استقلال و سپس در شهرهای بزرگ کشور همچون اصفهان، شیراز، تبریز و خوی ادامه خواهد یافت. برنامههایی برای اجرای بینالمللی این پروژه در کشورهای اروپایی نیز در دست بررسی است.
این آهنگساز در ادامه عنوان کرد: آقای شفیعی کدکنی انتخاب غزلیات را بر عهده داشتند و از ما خواستند اجرای این پروژه را ادامه دهیم. متأسفانه آثار مستقل موسیقایی که بر پایه شعر فارسی ساخته شود، بسیار اندک است. در این مجموعه کوشیدیم هر شعر، تابلوی تجسمی و قطعه موسیقی ویژه خود را داشته باشد تا در نهایت به اثری اورجینال و چندوجهی تبدیل شود.
وی بیان کرد: این آلبوم موسیقی ۱۲ قطعه دارد. آهنگسازی و تنظیم این قطعات برعهده خودم بوده است. حدودا یک سال آهنگسازی این آلبوم طول کشیده است. تلفیق ساز نی و پیانو در این آلبوم اتفاق افتاده است که میتوان گفت یکی از اتفاقات منحصربهفرد است، چراکه قصد داشتم پیوند موسیقی شرق و غرب را به نمایش بگذارم.
سپس، محمدعلی احمدی تنکابنی مدیر روابطعمومی کهریزک نیز در ادامه نشست بیان کرد: پتانسیلهای اجرایی که در مجموعه کهریزک وجود دارد، میتواند در کنار حامد مختارانی قرار بگیرد و برای حمایت استفاده شود که ممکن است بخشی از این پتانسیل همراه با هزینه کردن باشد.
وی گفت: آسایشگاه کهریزک خود امکانات کامل را در اختیار ندارد اما به واسطه برنامههای فرهنگی و هنری متعددی که در طول هر سال در آسایشگاه برگزار میشود، مانند کنسرتهایی که در سه سال اخیر هر سال در فصل بهار اجرا شدهاند و خوانندگان مطرح موسیقی پاپ در آسایشگاه حضور پیدا کردهاند، این فضا مهیا شده است. همچنین کنسرتهایی با امکانات حرفهای و کامل از نظر نور، صدا و سایر موارد در اینجا برگزار شده است. طبیعتاً در این حوزه دست آسایشگاه کهریزک باز است تا پیمانکاری را که این برنامهها را اجرا میکند، به کار بگیرد، سالن را تجهیز کند و از نظر چیدمان و پذیرایی نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
احمدی تنکابنی در پایان درباره حمایت کهریزک از این پروژه توضیح داد: کهریزک به این پروژه از زاویه مالی نگاه نمیکند بلکه هدف ما حمایت از آثار فاخر فرهنگی و هنری است. پروژه «دوازده»، با رویکرد انسانی و هنری خود، نمایانگر پیوند میان هنر و نیکوکاری است.
نظر شما