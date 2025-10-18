اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران؛ چسباندن آدامس شگرد سارقان

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت درباره اجرای طرح دستگیری سارقان زورگیر و خشن در تهران، اظهار کرد: این سارقان از فرصتی که هنگام باز شدن درهای منازل و پارکینگ‌ها به‌وجود می‌آمد استفاده می‌کردند. زمانی که با ریموت در زده می‌شد، آنها وارد منزل یا با خودرو وارد پارکینگ می‌شدند و از داخل ساختمان استفاده می‌کردند. سپس با سلاح سرد و شمشیر قمه اقدام به زورگیری می‌کردند.

وی ادامه داد: این افراد با چاقو و شمشیر قمه افراد را تهدید و اموالی مانند گردنبند طلا، گوشی و سایر وسایل را از شهروندان می‌گرفتند. ما گزارش تشکیل دادیم و اقدامات فنی را آغاز کردیم؛ هویت متهمان شناسایی شد و در یک اقدام ضربتی، با مجوز قضائی ورود کردیم. متهمان اعتراف کردند و مالباخته‌ها شناسایی شدند.

سرهنگ افشار تاکید کرد: اموالی که کشف شد توسط خودِ همین افراد و با همین شمشیر قمه وارد پارکینگ اصلی خانم‌ها شده بود؛ از جمله گردنبند و گوشی‌هایی که به دست آمده‌اند. متهمان سابقه‌دار هستند؛ یکی از آن‌ها هشت فقره سابقه زندان، دیگری ۱۲ فقره و یکی دیگر شش فقره سابقه دارد. تاکنون ۶ شاکی پرونده تشکیل داده‌اند و پرونده‌ها در اختیار پایگاه دوم آگاهی برای بررسی قرار دارد. ارزش اموال کشف‌شده در حال بررسی است.

یکی از متهمین بیان داشت: ما در خیابان‌ها و کوچه‌های شمال غرب تهران راه می‌رفتیم، هر جا پارکینگ باز بود یا ریموت باز بود نگاه می‌کردیم؛ وقتی صاحب ماشین از پارکینگ خارج می‌شد، یکی از ما می‌رفت کنار در و یک آدامس می‌گذاشت بین در که بسته نشود. بعد از همان فرصت استفاده می‌کردیم و وارد می‌شدیم.اگر کسی ممانعت می‌کرد، با قمه تهدیدش می‌کردیم تا بتوانیم سرقت کنیم.

وی درباره چرایی پیوستن به این باند گفت: شغل قبلی من آرایشگری بود. یک مشتری هم بهم گفت آرایشگری فایده ندارد، بیا سراغ این کار، گفت کار خوب است. من هم فریب خوردم و به باند سارقان پیوستم.

یکی از مالباخته‌ها درباره چگونگی سرقت این سارقان زورگیر بیان داشت: شامگاه ۲۷ مرداد، حوالی ساعت ۹:۴۵ شب وارد پارکینگ شدم که ناگهان فردی پشت سرم وارد شده و با تهدید شمشیر طلاها، کیف، موبایل و کلید منزلم را به‌سرقت برد. وقتی وارد پارکینگ شدم، این آقا بلافاصله پشت بند من وارد شد. بلافاصله با شمشیر تهدید کرد و طلاها و موبایلم و کیف و کلید خونه‌ام را از من سرقت کرد. آن لحظه واقعاً وحشت‌زده بودم؛ خیلی ترسیدم که با شمشیر بهم حمله کند، به همین خاطر هیچ مقاومتی نکردم.

وی ادامه داد: خلاصه مبالغی که از من سرقت شد، ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود. آن لحظه قابل توصیف نیست. من همیشه تا پیاده شدن از ماشین در را قفل می‌کنم اما چون او درست جلو چشمی دوربین ایستاده بود و من به عادت در را بستم و پیاده شدم، همان دم در حمله کرد، اگر دوربین نبود، شاید اصلاً نمی‌شد چهره‌اش را گرفت.

به گفته مالباخته، تلاش برای شناسایی و دستگیری ضارب حدود ۲ ماه طول کشید.