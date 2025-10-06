  1. استانها
  2. فارس
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۷

حجت الاسلام طاهری: امنیت پایدار و آرامش اجتماعی مرهون تلاش پلیس است

حجت الاسلام طاهری: امنیت پایدار و آرامش اجتماعی مرهون تلاش پلیس است

شیراز- دبیر جامعه روحانیت شیراز در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی تاکید کرد: امنیت پایدار و آرامش اجتماعی، مرهون همت بلند و حضور مؤثر نیروهای انتظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محی الدین طاهری در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی تاکید کرد: ، امنیت پایدار و آرامش اجتماعی، مرهون همت بلند و حضور مؤثر نیروهای انتظامی است.

متن پیام دبیر جامعه روحانیت شیراز به این شرح است:

هفته نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم است برای تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و بی‌وقفه عزیزانی که با ایمان، تعهد و ایثار، شب و روز خود را وقف پاسداری از نظم، قانون و امنیت جامعه اسلامی می‌کنند.

اینجانب ضمن تبریک این هفته مبارک به فرماندهان، افسران، درجه‌داران و سربازان خدوم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های خالصانه و مجاهدانه این عزیزان در عرصه‌های مختلفاز مبارزه با ناهنجاری‌ها تا خدمت‌رسانی در بحران‌ها—صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

بی‌تردید، امنیت پایدار و آرامش اجتماعی، مرهون همت بلند و حضور مؤثر نیروهای انتظامی است که با توکل بر خداوند متعال و پیروی از منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی)، در مسیر حفظ کرامت انسانی و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند.

از خداوند سبحان، توفیق روزافزون، عزت و سلامت برای همه خدمتگزاران این نهاد مقدس مسئلت دارم.

کد خبر 6612913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها