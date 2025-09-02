رسالت رسانه در جنگ ترکیبی تبیین و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین طاهری صبح سه‌شنبه در مراسم غبارروبی از حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) در جمع فعالان رسانه‌ای، با یادآوری مباحث مطرح شده در جلسات پیشین در خصوص رسالت و وظایف فعالان این حوزه، به آیاتی از سوره مبارکه نحل اشاره کرد که بر تمکین دستورات الهی تأکید دارد.

وی در ادامه سخنان خود، وضعیت کنونی کشور را جنگ ترکیبی تمام‌عیار از سوی دشمنان اسلام توصیف کرد و گفت: این جنگ، هم سخت‌افزاری است و هم شامل فعالیت‌های نرم‌افزاری می‌شود که سال‌هاست دشمنان در آن فعال بوده‌اند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در تشریح وظیفه فعالان رسانه‌ای در این شرایط، تبیین ارزش‌های الهی و اسلامی را امری طبیعی و ضروری دانست و خطاب به خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران با دسترسی به همه اقشار جامعه و اطلاع‌رسانی اخبار و مطالب نظام، بیش از همه با مردم، ملت و مسئولان در ارتباط هستید.

رئیس هیئت امنای آستان مقدس سیدعلاالدین حسین (ع) شیراز با تأکید بر اهمیت شغل خبرنگاری و نقش آن در شرایط کنونی، افزود: خبرنگاران باید به این معنا یقین و دقت داشته باشند که تبیین اهداف انقلاب و ارزش‌های الهی، وظیفه فعالان رسانه و جامعه روحانیت است که وضعیت امروز و آگاه‌سازی جنگ ترکیبی را نشان دهند و اهداف کثیف دشمنان اسلام روشن کنند.

حجت الاسلام طاهری گفت: دشمنان به دنبال نابودی جمهوری اسلامی نیستند، بلکه هدف اصلی آن‌ها تجزیه ایران اسلامی است؛ چرا که دشمنان این نظام یک ایران قدرتمند و وسیع را نمی‌خواهند و به دنبال آن هستند که این کشور را حداقل به پنج قسمت تقسیم کنند.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در تبیین ارزش‌های الهی، نگه‌داشتن مردم در صحنه و ایجاد امیدواری در آنان، این وظیفه را بر عهده تک تک فعالان رسانه دانست و از تلاش‌های آنان در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در نگه‌داشتن مردم در صحنه قدردانی کرد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این خدمات در راستای گسترش عدالت اسلامی و الهی در جهان، ادامه یابد.