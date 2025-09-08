به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری، صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل جدید و سابق مرکز خدمات حوزه علمیه استان فارس، در خصوص اقدامات مرکز خدمات حوزه علمیه فارس گفت: در روزهایی که کمتر کسی به فکر طلاب بود، این مرکز با وقت‌گذاری و خدمت‌رسانی به خانواده‌های روحانیون، نقش مهمی ایفا کرد، این توجه، در شرایطی که طلاب با مشکلات متعدد مواجه‌اند، بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: مسئله معیشتی و اقتصادی موضوع اصلی نیست؛ همین که خانواده‌های طلاب احساس کنند دیده می‌شوند، بسیار حائز اهمیت است، یکی از دلایل کاهش گرایش فرزندان طلاب به مسیر طلبگی، همین بی‌توجهی‌هاست.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به مشکلات معیشتی و مسکن خانواده‌های طلاب، افزود: خانواده‌های روحانیون، به‌ویژه طلاب ملبس، در جامعه با دشواری‌های فراوانی مواجه‌اند، از این رو توجه به آنان، بهترین توشه برای قیامت است.

حجت الاسلام طاهری گفت: کلید توجه به خانواده طلاب توسط معظم‌له زده شد و باید قدردان این نگاه عمیق باشیم، همان‌گونه که در دوران مدیریت آقای عباس‌پور اقدامات مؤثری انجام شد، اکنون نیز آماده‌ایم تا از هر اقدامی که ممکن باشد، دریغ نکنیم.

تولیت آستان مقدس سیدعلاالدین حسین (ع) مسئولیت را یک آزمایش الهی برای افراد دانست و تصریح کرد: اینکه انسان خود را در مسئولیتی که بر دوش دارد حفظ کند و تکلیف خود را فراموش نکند کار بسیار بزرگی است.