۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

۱۲۹ چراغ چشمک‌زن جدید در جاده‌های پرخطر لرستان نصب شد

خرم‌آباد - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از نصب ۱۲۹ دستگاه چراغ چشمک‌زن جدید در محورهای پرخطر این استان طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» محور خرم‌آباد - دورود نصب شده است.

وی به اهمیت اجرای عملیات روشنایی در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: سیستم‌های روشنایی در ایجاد دید مناسب و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای بسیار مهم است در همین راستا در نیمه نخست سال جاری، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» محور خرم‌آباد - دورود اجر شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به اجرای روشنایی در دونقطه پرحادثه این استان اشاره کرد و افزود: عملیات نگهداری مستمر ۱۹۲ کیلومتر سیستم روشنایی راه‌های استان شامل بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری انجام شده است.

ملکی، بیان کرد: طی شش‌ماهه نخست امسال ۱۲۹ دستگاه چراغ چشمک‌زن جدید در محورهای پرخطر نصب و ۲۱۹ دستگاه چراغ چشمک‌زن نیز مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.

