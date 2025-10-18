به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ملکی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی استان، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» محور خرم‌آباد - دورود نصب شده است.

وی به اهمیت اجرای عملیات روشنایی در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و گفت: سیستم‌های روشنایی در ایجاد دید مناسب و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای بسیار مهم است در همین راستا در نیمه نخست سال جاری، پنج کیلومتر روشنایی طولی در گردنه «رازان» محور خرم‌آباد - دورود اجر شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به اجرای روشنایی در دونقطه پرحادثه این استان اشاره کرد و افزود: عملیات نگهداری مستمر ۱۹۲ کیلومتر سیستم روشنایی راه‌های استان شامل بازرسی، تعمیر و تعویض تجهیزات الکتریکی و نوری انجام شده است.

ملکی، بیان کرد: طی شش‌ماهه نخست امسال ۱۲۹ دستگاه چراغ چشمک‌زن جدید در محورهای پرخطر نصب و ۲۱۹ دستگاه چراغ چشمک‌زن نیز مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته است.