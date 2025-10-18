مارین گچساران میزبان نخستین جشنواره انار

صادق ماندنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین جشنواره انار جمعه ۲ آبان ماه با حضور مسئولان استانی و کشوری در روستای مارین گچساران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به مدت یک روز با برپایی ۱۰ غرفه عرضه محصولات محلی اعم از مرکبات، صنایع دستی بومی و غذاهای محلی تولیدی این روستا برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گچساران هدف از برگزار این جشنواره را مقدمات ثبت جهانی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای مارین عنوان کرد.

وی با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره برای معرفی جاذبه‌های بکر گردشگری روستای مارین، ادامه داد: برگزاری این جشنواره می‌تواند در فرآیند ثبت جهانی شدن این روستای در جهان تاثیر مثبت و بهتری داشته باشد.

ماندنی زاده اضافه کرد: در این جشنواره تولید محصولات بومی و محلی از جمله رب انار، ناردونه، مغز بنک و پخت انواع نان و غذاهای محلی در غرفه‌ها به معرض دید عموم مردم قرار خواهد گرفت.

روستای مارین دارای ۴۲ هکتار باغ انار است که سالانه به ازای هر هکتار ۱۰ تا ۱۲ تن انار مرغوب تولید و به شهرهای اطراف و دیگر استان‌ها صادر می‌شود.

این روستای به علت بافت پلکانی، تنوع محصولات باغی، طبیعت بکر، چشمه ساران زیاد مردمانی مهربان و اصیل در ۳۶ کیلومتری شهر دوگنبدان قرار دارد.