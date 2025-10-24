برگزاری جشنواره انار در مارین؛زیرساخت های ثبت جهانی مارین وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی امیر حسینی در نخستین جشنواره انار در روستای مارین گچساران از قرار گرفتن این روستا در اولویت برنامه‌های گردشگری استان خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم با انجام مطالعات جامع، بتوانیم در مدت دو سال آینده، زمینه ثبت جهانی روستای مارین را فراهم کنیم.

وی تحقق این هدف را نیازمند توسعه زیرساخت‌های اولیه از جمله بهسازی راه‌های دسترسی، ارتقای خدمات بهداشتی و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستا عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش مهم مردم محلی در فرآیند توسعه گردشگری، تاکید کرد: همراهی و مشارکت مردم یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان است و ثبت جهانی این روستا می‌تواند تأثیر چشمگیری در رونق اقتصادی، فرهنگی و توانمندسازی جامعه محلی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه افتتاح تونل دیل، مسیر ترانزیتی اصفهان به بنادر فعال‌تر خواهد شد، گفت: با این اقدام این منطقه می‌تواند به یکی از مقاصد جذاب گردشگری کشور تبدیل شود.

امیرحسینی یادآور شد: در همین راستا، محور دیل-آرو-مارین به عنوان یکی از محورهای گردشگری استان تعریف شده و مطالعات مربوط به آن در حال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اصالت معماری روستای مارین، تصریح کرد: روستای مارین در حال حاضر زیرساخت‌های اولیه برای ثبت جهانی را ندارد زیرا یکی از مهم‌ترین نیازهای آن، بهسازی جاده و مسیرهای روستایی و همچنین حفظ بافت تاریخی و معماری اصیل روستا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: در ساخت‌وسازها باید از مصالح سنتی بومی استفاده شود تا اصالت و هویت تاریخی روستا حفظ گردد زیرا گردشگران داخلی و خارجی برای مشاهده همین بافت فرهنگی، آداب و رسوم و سبک زندگی سنتی مردم به این منطقه سفر می‌کنند.