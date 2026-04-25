به گزارش خبرنگار مهر، امین علی‌پور پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: آیین‌های بومی منطقه نقش مهمی در حفظ و معرفی فرهنگ محلی دارند و تبدیل آنها به رویدادهای رسمی ملی، به رونق گردشگری، معرفی محصولات بومی و تقویت اقتصاد محلی کمک خواهد کرد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه گردشگری به‌عنوان صنعتی پاک و پربازده، احیای آیین‌های بومی و ثبت آنها در فهرست آثار ملی نوعی بازآفرینی تاریخ و هویت مردمی این منطقه به شمار می‌رود.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اندیمشک ادامه داد: رویدادمحور کردن گردشگری در شهرستان اندیمشک علاوه بر جذب گردشگر، به مستندسازی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه منطقه منگره به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری شمال خوزستان توضیح داد: این منطقه افزون بر برخورداری از آثار تاریخی متعدد از جمله قلعه‌ها، پل‌های کهن و محوطه‌های باستانی، میزبان سنت‌های دیرینه‌ای است که بخشی از فرهنگ زنده مردم را تشکیل می‌دهد و ثبت این آیین‌ها می‌تواند محرکی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری روستایی و فرهنگی باشد.

علی‌پور گفت: رویداد انار تِکانی با برپایی نمایشگاه محصولات محلی، اجرای آیین‌های بومی، موسیقی محلی و ارائه تجربه کشاورزان و باغداران انار که دانش بومی را با روش‌های نوین کشاورزی پیوند زده‌اند، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های روستایی منطقه فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: آیین شب اول قوار نیز به‌عنوان یکی از سنت‌های دیرینه مردم بالاگریوه با اجرای مراسم سنتی، گردهمایی خانوادگی، موسیقی بومی، روایت‌های شفاهی و پذیرایی با محصولات محلی، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و فرهنگ مردمی این دیار را به نمایش می‌گذارد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اندیمشک در پایان تأکید کرد: مهمان‌نوازی مردم بالاگریوه و برگزاری آیین‌هایی مانند انار تِکانی و شب اول قوار سرمایه‌های فرهنگی ارزشمندی هستند که تاکنون کمتر معرفی شده‌اند و ثبت ملی آنها می‌تواند آغازگر روندی تازه در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی هویت اجتماعی غنی شهرستان اندیمشک در سطح ملی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله جشنواره مردمی آیین انار تِکانی و شب اول قوار در اندیمشک برگزار می‌شود.