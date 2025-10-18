  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

اراک در قاب فرهنگ و صنعت؛ ۹۰ برنامه در هفته فرهنگی شهر برگزار می‌شود

اراک- شهردار اراک گفت: بیش از ۹۰ برنامه متنوع در حوزه‌های فرهنگ، صنعت و ورزش با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و ملی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای جایگاه این شهر در سطح کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته فرهنگی اراک اظهار کرد: هفته اراک، فرصتی است تا هویت فرهنگی، تاریخی و صنعتی شهر بیش از پیش برجسته شود.

وی افزود: هدف از برگزاری برنامه‌ها در این هفته، معرفی همه ظرفیت‌های شهر از هنر و ادبیات تا صنعت و ورزش در طول هفته فرهنگی اراک است.

محمودی تصریح کرد: فرهنگ شهر ما تنها محدود به ادبیات، شعر و موسیقی نیست و شامل همه رشته‌ها و حوزه‌های هنر و علم می‌شود.

وی ادامه داد: اراک در حوزه‌های مختلف از جمله شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیرتجسمی و همچنین علما و فرزانگان، دارای میراثی غنی است که باید در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

شهردار اراک تاکید کرد: بیش از ۹۰ برنامه در هفته اراک با محوریت فرهنگ، صنعت و ورزش برگزار خواهد شد که شامل مراسم فرهنگی، نمایشگاه‌ها، مسابقات ورزشی، نشست‌های علمی و رویدادهای صنعتی خواهد بود و تلاش شده است تا تمام اقشار جامعه، از کودکان گرفته تا بزرگسالان، امکان حضور و بهره‌مندی از این برنامه‌ها را داشته باشند.

محمودی افزود: اراک فراتر از یک شهر صنعتی است و هفته اراک فرصتی برای معرفی هم‌زمان هویت فرهنگی، تاریخی، علمی و هنری آن است.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف، حمایت شورای شهر و نهادهای محلی برگزار می‌شوند و امید است بتوانند جایگاه اراک را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهند.

هفته اراک فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های بومی و ملی شهر است

شهردار اراک با تأکید بر اهمیت هفته اراک گفت: این رویداد فرصتی بی‌نظیر است تا ظرفیت‌های بومی و ملی شهر به نمایش گذاشته شود و نقش اراک در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برجسته شود.

وی با اشاره به حضور در نمایشگاه «شهر پایدار» افزود: بسیاری از فعالان حاضر، همشهریان بومی با دستاوردهای ملی و بین‌المللی بوده‌اند که این حضور نشان‌دهنده همگرایی نخبگان اراکی و نقش پررنگ آنان در توسعه شهر و استان است.

محمودی تصریح کرد: با توجه به اهمیت پاسداشت یاد و مسیر امیرکبیر، تلاش ما این است که در مسیر ایشان گام برداریم و میراث او را در برنامه‌های فرهنگی و شهری زنده نگه داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته اراک ادامه داد: سال گذشته، این هفته با نواختن زنگ مدارس آغاز شد و امسال نیز در پنج منطقه شهری اراک توسط مدیران مناطق برگزار خواهد شد تا تمرکززدایی و تقویت نقش محله‌ها در جامعه محقق شود.

شهردار اراک با بیان اینکه روز اول هفته اراک، دوشنبه بیست و هشتم، به عنوان «روز اراک، شهر شهیدان و امیران» نامگذاری شده است افزود: این روز با گرامیداشت شهدا و امیران و اجرای برنامه‌های ویژه از جمله جمع‌بندی فعالیت‌ها در پیاده‌راه امیرکبیر همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمام تلاش‌ها در راستای معرفی ظرفیت‌های شهر و استان، تقویت ارتباطات معنوی با مردم و ایجاد فرصت‌های مشارکتی برای شهروندان انجام می‌شود.

محمودی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، امید است هفته اراک امسال با حضور گسترده شهروندان، شهرمان را در سطح ملی معرفی کند.

پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام به‌زودی به فضاهای خانوادگی و نمایشگاهی تبدیل می‌شوند

شهردار اراک گفت: پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام به فضاهایی خانوادگی و نمایشگاهی تبدیل خواهند شد تا ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهر بیش از پیش معرفی شود.

وی افزود: هدف از هفته فرهنگی اراک، ایجاد فضایی مشارکتی برای تمام شهروندان و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهر است.

محمودی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها تنها تولید کلیپ یا مصاحبه نیست، بلکه فراهم کردن محیطی است تا تمامی شهروندان بتوانند دیدگاه‌های خود را آزادانه مطرح کنند و صدای آن‌ها شنیده شود.

وی از افتتاح فرهنگ‌سرای جدید اراک خبر داد و افزود: این فرهنگ‌سرا با کلاس‌ها، برنامه‌ها و مربیان خود فعالیت خود را در هفته فرهنگی آغاز خواهد کرد.

محمودی تاکید کرد: علاوه بر این، نمایشگاه دائمی محصولات بانوان سرپرست خانوار نیز در یکی از مکان‌های شهر دایر می‌شود تا فرصت عرضه و معرفی توانمندی‌های این عزیزان فراهم شود.

محمودی گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن امکانات لازم، پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام قابلیت تبدیل شدن به فضاهای خانوادگی و نمایشگاهی را دارند.

وی افزود: بازدید از خانه تاریخی امیرکبیر نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از اتوبوس‌های برقی که اکنون به برند شهر اراک تبدیل شده‌اند در دستور کار قرار دارد.

محمودی ادامه داد: المپیاد ورزشی جام امیرکبیر در ۱۶ رشته برای ورزشکاران زیر ۱۶ سال برگزار می‌شود و هفت شب موسیقی زنده با حضور گروه‌های سنتی و بومی و نمایشگاه اقوام محلی در محل داروین، بخشی از برنامه‌های فرهنگی این هفته هستند.

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که استعدادهای بومی شهر اراک و ظرفیت‌های فرهنگی موجود در سطح کشور، در خدمت شهروندان قرار گیرد و فضایی پویا، متنوع و فراگیر برای همه سنین ایجاد شود.

مشارکت عمومی محور اصلی برنامه‌های فرهنگی و گردشگری هفته اراک است

شهردار اراک با اشاره به همکاری نهادها و فعالان بخش خصوصی گفت: بهره‌برداران سینما ستارگان و برخی رستوران‌ها به صورت داوطلبانه برنامه‌هایی با تخفیف ویژه ارائه کرده‌اند تا مشارکت مردم تسهیل شود و فرصت بیشتری برای حضور عموم فراهم گردد.

وی افزود: برنامه گردشگری در دره گردو روز دوم آبان برگزار خواهد شد و با وجود محدودیت‌های عملیاتی و شرایط خاص محیطی، تلاش می‌کنیم تجربه‌ای فرهنگی و جذاب برای بازدیدکنندگان فراهم شود.

محمودی تصریح کرد: هفته فرهنگی اراک متعلق به همه مردم است و حضور گسترده شهروندان، پیشکسوتان و جوانان، تجربه‌ای غنی و ماندگار برای شهر رقم خواهد زد.

