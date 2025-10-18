به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته فرهنگی اراک اظهار کرد: هفته اراک، فرصتی است تا هویت فرهنگی، تاریخی و صنعتی شهر بیش از پیش برجسته شود.

وی افزود: هدف از برگزاری برنامه‌ها در این هفته، معرفی همه ظرفیت‌های شهر از هنر و ادبیات تا صنعت و ورزش در طول هفته فرهنگی اراک است.

محمودی تصریح کرد: فرهنگ شهر ما تنها محدود به ادبیات، شعر و موسیقی نیست و شامل همه رشته‌ها و حوزه‌های هنر و علم می‌شود.

وی ادامه داد: اراک در حوزه‌های مختلف از جمله شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی و غیرتجسمی و همچنین علما و فرزانگان، دارای میراثی غنی است که باید در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

شهردار اراک تاکید کرد: بیش از ۹۰ برنامه در هفته اراک با محوریت فرهنگ، صنعت و ورزش برگزار خواهد شد که شامل مراسم فرهنگی، نمایشگاه‌ها، مسابقات ورزشی، نشست‌های علمی و رویدادهای صنعتی خواهد بود و تلاش شده است تا تمام اقشار جامعه، از کودکان گرفته تا بزرگسالان، امکان حضور و بهره‌مندی از این برنامه‌ها را داشته باشند.

محمودی افزود: اراک فراتر از یک شهر صنعتی است و هفته اراک فرصتی برای معرفی هم‌زمان هویت فرهنگی، تاریخی، علمی و هنری آن است.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها با مشارکت دستگاه‌های مختلف، حمایت شورای شهر و نهادهای محلی برگزار می‌شوند و امید است بتوانند جایگاه اراک را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهند.

هفته اراک فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های بومی و ملی شهر است

شهردار اراک با تأکید بر اهمیت هفته اراک گفت: این رویداد فرصتی بی‌نظیر است تا ظرفیت‌های بومی و ملی شهر به نمایش گذاشته شود و نقش اراک در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برجسته شود.

وی با اشاره به حضور در نمایشگاه «شهر پایدار» افزود: بسیاری از فعالان حاضر، همشهریان بومی با دستاوردهای ملی و بین‌المللی بوده‌اند که این حضور نشان‌دهنده همگرایی نخبگان اراکی و نقش پررنگ آنان در توسعه شهر و استان است.

محمودی تصریح کرد: با توجه به اهمیت پاسداشت یاد و مسیر امیرکبیر، تلاش ما این است که در مسیر ایشان گام برداریم و میراث او را در برنامه‌های فرهنگی و شهری زنده نگه داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته اراک ادامه داد: سال گذشته، این هفته با نواختن زنگ مدارس آغاز شد و امسال نیز در پنج منطقه شهری اراک توسط مدیران مناطق برگزار خواهد شد تا تمرکززدایی و تقویت نقش محله‌ها در جامعه محقق شود.

شهردار اراک با بیان اینکه روز اول هفته اراک، دوشنبه بیست و هشتم، به عنوان «روز اراک، شهر شهیدان و امیران» نامگذاری شده است افزود: این روز با گرامیداشت شهدا و امیران و اجرای برنامه‌های ویژه از جمله جمع‌بندی فعالیت‌ها در پیاده‌راه امیرکبیر همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: تمام تلاش‌ها در راستای معرفی ظرفیت‌های شهر و استان، تقویت ارتباطات معنوی با مردم و ایجاد فرصت‌های مشارکتی برای شهروندان انجام می‌شود.

محمودی گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، امید است هفته اراک امسال با حضور گسترده شهروندان، شهرمان را در سطح ملی معرفی کند.

پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام به‌زودی به فضاهای خانوادگی و نمایشگاهی تبدیل می‌شوند

شهردار اراک گفت: پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام به فضاهایی خانوادگی و نمایشگاهی تبدیل خواهند شد تا ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهر بیش از پیش معرفی شود.

وی افزود: هدف از هفته فرهنگی اراک، ایجاد فضایی مشارکتی برای تمام شهروندان و نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهر است.

محمودی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ها تنها تولید کلیپ یا مصاحبه نیست، بلکه فراهم کردن محیطی است تا تمامی شهروندان بتوانند دیدگاه‌های خود را آزادانه مطرح کنند و صدای آن‌ها شنیده شود.

وی از افتتاح فرهنگ‌سرای جدید اراک خبر داد و افزود: این فرهنگ‌سرا با کلاس‌ها، برنامه‌ها و مربیان خود فعالیت خود را در هفته فرهنگی آغاز خواهد کرد.

محمودی تاکید کرد: علاوه بر این، نمایشگاه دائمی محصولات بانوان سرپرست خانوار نیز در یکی از مکان‌های شهر دایر می‌شود تا فرصت عرضه و معرفی توانمندی‌های این عزیزان فراهم شود.

محمودی گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن امکانات لازم، پارک جنگلی و پناهگاه خیابان قائم مقام قابلیت تبدیل شدن به فضاهای خانوادگی و نمایشگاهی را دارند.

وی افزود: بازدید از خانه تاریخی امیرکبیر نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف و استفاده از اتوبوس‌های برقی که اکنون به برند شهر اراک تبدیل شده‌اند در دستور کار قرار دارد.

محمودی ادامه داد: المپیاد ورزشی جام امیرکبیر در ۱۶ رشته برای ورزشکاران زیر ۱۶ سال برگزار می‌شود و هفت شب موسیقی زنده با حضور گروه‌های سنتی و بومی و نمایشگاه اقوام محلی در محل داروین، بخشی از برنامه‌های فرهنگی این هفته هستند.

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که استعدادهای بومی شهر اراک و ظرفیت‌های فرهنگی موجود در سطح کشور، در خدمت شهروندان قرار گیرد و فضایی پویا، متنوع و فراگیر برای همه سنین ایجاد شود.

مشارکت عمومی محور اصلی برنامه‌های فرهنگی و گردشگری هفته اراک است

شهردار اراک با اشاره به همکاری نهادها و فعالان بخش خصوصی گفت: بهره‌برداران سینما ستارگان و برخی رستوران‌ها به صورت داوطلبانه برنامه‌هایی با تخفیف ویژه ارائه کرده‌اند تا مشارکت مردم تسهیل شود و فرصت بیشتری برای حضور عموم فراهم گردد.

وی افزود: برنامه گردشگری در دره گردو روز دوم آبان برگزار خواهد شد و با وجود محدودیت‌های عملیاتی و شرایط خاص محیطی، تلاش می‌کنیم تجربه‌ای فرهنگی و جذاب برای بازدیدکنندگان فراهم شود.

محمودی تصریح کرد: هفته فرهنگی اراک متعلق به همه مردم است و حضور گسترده شهروندان، پیشکسوتان و جوانان، تجربه‌ای غنی و ماندگار برای شهر رقم خواهد زد.