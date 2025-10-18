https://mehrnews.com/x39kTh ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹ کد خبر 6626479 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۹ دقایقی با شهردار اراک و ارائه برنامههای هفته فرهنگی این شهر اراک- در این فیلم، مصاحبه با شهردار اراک در خصوص برنامههای هفته فرهنگی این شهر را ملاحظه میکنید. دریافت 25 MB کد خبر 6626479 کپی شد مطالب مرتبط اراک در قاب فرهنگ و صنعت؛ ۹۰ برنامه در هفته فرهنگی شهر برگزار میشود اراک با حفظ هویت تاریخیکانون تحولات فرهنگی و اقتصادی مدرن شده است سمنها در هفته فرهنگی اراک نقش آفرینی کنند برچسبها شهرداری اراک هفته فرهنگی اراک برنامه فرهنگی
