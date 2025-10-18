https://mehrnews.com/x39kWp ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱ کد خبر 6626582 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۱ بسته خبری بیست و ششم مهرماه استان مرکزی اراک- در این فیلم، مهمترین عناوین خبری بیست و ششم مهرماه استان مرکزی را ملاحظه میکنید. دریافت 20 MB کد خبر 6626582 کپی شد مطالب مرتبط اراک در قاب فرهنگ و صنعت؛ ۹۰ برنامه در هفته فرهنگی شهر برگزار میشود اراک با حفظ هویت تاریخیکانون تحولات فرهنگی و اقتصادی مدرن شده است بودجه شهر اراک با ظرفیت تولید ناخالص ملی متوازن نیست برچسبها بسته خبری استان مرکزی هفته فرهنگی اراک آموزش و پرورش استان مرکزی
نظر شما