به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی شامگاه یکشنبه در نشست آئین افتتاح باشگاه خبرنگاران شهر (شهروند خبرنگار) اظهار کرد: هفته اراک فرصتی ارزشمند است تا توانمندیها، مزیتها و هویت تاریخی و فرهنگی شهرمان را به مردم معرفی کنیم و ظرفیتهای شهری در سطح ملی و فراملی برجستهتر شود.
وی افزود: خدمات شهرداری تنها با همکاری و حمایت مردم و تشکلهای مردمی میتواند به بهترین شکل ارائه شود و این مشارکت موجب میشود خدمات شهری مطلوبتر، دلپذیرتر و حتی با بعد معنوی بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
شهردار اراک تصریح کرد: آغاز هفته اراک با اجرای برنامههای محلهمحور در پنج مدرسه شهر به عنوان نماد محله و فرهنگ محلهمحوری صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در طول این هفته تلاش داریم با همکاری نهادهای مختلف، گروههای مردمی، انجمنها و هیئتها، ظرفیتها و مزیتهای شهر اراک را در حوزههای مختلف فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و صنعتی معرفی کنیم.
شهردار اراک با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی شهر اراک تاکید کرد: اراک شهری با سابقه تاریخی دویست ساله است که همزمان با توسعه صنعتی، هویت فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده است.
وی افزود: باشگاه شهروند خبرنگاران، ابزاری مؤثر برای تقویت ارتباط با مردم، انعکاس نیازها و مسائل محلات و همکاری شهروندان در بهبود و اصلاح امور شهری است.
محمودی تصریح کرد: افتتاح باشگاه خبرنگاران شهر، گامی مؤثر در توسعه اطلاعرسانی و فرصتی برای همگرایی مردم و مسئولان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری و تقویت حس تعلق به شهر است.
وی افزود: تشکیل باشگاه شهروند خبرنگاران، نمادی از اراده مدیریت شهری برای شنیدن صدای مردم و حرکت به سمت شهری پویا و مطالبهگر است.
بازار تاریخی اراک؛ سندی از هویت معماری، فرهنگی و معنوی شهر
شهردار اراک با تأکید بر اهمیت بازار تاریخی این شهر گفت: بازار اراک فراتر از محلی برای داد و ستد، نمونهای برجسته از معماری منظم است که هویت فرهنگی و معنوی شهر را نمایندگی میکند.
وی افزود: بازار اراک با بیش از یک کیلومتر طول و ۲۳ گذر، همراه با مساجد، حمامها، رختشورخانهها و قناتهای محلهای، نقشی کلیدی در توسعه شهری و ارتقای بهداشت و معنویت جامعه ایفا میکرده است.
محمودی تصریح کرد: این فضاها با معماری ویژه و منطبق بر فرهنگ محلی ساخته شده و بسیاری از آنها همچنان قابل مشاهده هستند.
شهردار اراک ادامه داد: سراهای مرتبط با صادرات فرش به اروپا و مراکز نشر و کتابفروشی، نشاندهنده تنوع اقتصادی و فرهنگی بازار و اهمیت آن در سطح ملی و بینالمللی است.
محمودی ادامه داد: بازار اراک علاوه بر ارزش معماری، سندی معنوی و هویتی برای شهر است و هفته اراک فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیها، مزیتها و هویت تاریخی آن به شهروندان و مهمانان است.
وی تاکید کرد: بازار تاریخی اراک، مشاهیر و پیشینه فرهنگی آن، سرمایههای گرانبهایی هستند که شایسته معرفی و پاسداشت هستند.
