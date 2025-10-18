بودجه شهر اراک با ظرفیت تولید ناخالص ملی متوازن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید میرنظامی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته اراک اظهار کرد: شهر اراک با تولید ناخالص ملی، قریب به ۴۷۰ هزار میلیارد ریال سهمی حدود دو درصد از کل کشور دارد.
وی افزود: در حال حاضر رتبه اراک در بودجه ملی تنها حدود ۲۵ است و این فاصله نشاندهنده عدم توازن و ضرورت بازنگری در تخصیص منابع است.
میرنظامی تصریح کرد: توسعه پایدار شهری بدون توجه به ظرفیتهای اقتصادی محقق نخواهد شد و همکاری دولت و دستگاههای استانی برای همسانسازی بودجه با تولید ناخالص ملی، امری ضروری است.
وی ادامه داد: با وجود تلاشهای مجموعه شهرداری و شورا در توسعه زیرساختها و فضاهای فرهنگی و ورزشی، محدودیتهای بودجهای مانع تحقق کامل ظرفیتهای شهر شده است و حمایت ملی میتواند این روند را تسریع کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تأکید کرد: رسانهها و شهروندان، نقش کلیدی در انعکاس تلاشهای مسئولان و تقویت شور و نشاط اجتماعی ایفا میکنند.
وی افزود: همکاری فعال شهروندان با شورای شهر و شهرداری، نقش تعیینکنندهای در تحقق پروژههای کلان شهری و متوازنسازی بودجه دارد.
