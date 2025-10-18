به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج علی بیگی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته اراک اظهار کرد: شکل گیری اراک در گذر از دوره زندیه به قاجاریه، محصول تحولات منطقه فراهان بزرگ است و این شهر را به نمونه‌ای منحصربه‌فرد از نوشهرهای هویت‌مند ایران تبدیل کرده است.

وی افزود: شهر اراک، متأثر از فرهنگ‌های پیرامونی و تعامل تمدن‌ها در غرب استان مرکزی، با حفظ هویت خود، بستر رشد اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرده است.

حاج علی بیگی تصریح کرد: امیرکبیر، فرزند فراهان، با خرد و شجاعت مسیر اصلاحات را در دوران سلطنت استبدادی پیش برد و جان خود را در راه آرمان‌هایش فدا کرد و میرزا تقی‌خان نیز ادامه‌دهنده سنت اساتید برجسته فراهان و تجلی فضائل قائم‌مقام فراهانی بود.

وی با اشاره به تلاش‌های مدیریت شهری برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهر افزود: نام‌گذاری روز امیرکبیر و برگزاری هفته اراک، نتیجه تلاش مشترک شهرداری، شورای اسلامی شهر و نهادهای فرهنگی و اجرایی برای معرفی توانمندی‌های این شهر است.

حاج علی بیگی تاکید کرد: با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تاریخی، می‌توان جایگاه اراک را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داد و این شهر را به درستی معرفی کرد.

فرماندار اراک بر اهمیت بازتعریف نگاه شهروندان به شهر و مزایای آن تأکید کرد.

فرماندار اراک گفت: ارتقا شهر اراک، نتیجه همکاری و مشارکت شهروندان به همراه مسئولین است و صرفاً محصول اقدامات یک سازمان یا نهاد دولتی نیست.

وی افزود: بازنگری در نگاه مردم نسبت به شهر و مزایای زندگی در آن، نقش مهمی در ایجاد افتخار جمعی و ارتقای کیفیت زندگی دارد.

حاج علی بیگی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در انعکاس دستاوردهای شهری تصریح کرد: رسانه‌ها باید افتخارات جمعی شهر را بازتاب دهند تا شهروندان به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به‌فرد شهرشان آگاه شوند.

وی ادامه داد: شهروندان باید علاوه بر توجه به خدمات دستگاه‌های اجرایی، نگاه خود به شهر را بازتعریف و آن را به دیگران معرفی کنند.

فرماندار اراک با اشاره به لزوم بازخوانی تاریخ و معرفی پیشگامان و قهرمانان شهر تاکید کرد: شناساندن نقش تاریخی افراد تأثیرگذار، از امیرکبیر گرفته تا دیگر شخصیت‌های برجسته فراهان و اراک، به تقویت هویت جمعی و افتخار به شهر کمک می‌کند.

وی گفت: با مشارکت شهروندان و نهادهای فرهنگی، می‌توان جایگاه شهر را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داد و اراک را به درستی معرفی کرد.

فرماندار اراک بیان کرد: موضوع بین المللی شدن رویداد امیرکبیر و آقانورالدین در برنامه کار قرار گرفته و اقدامات اولیه در این راستا انجام شده است.