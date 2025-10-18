  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

گربه سیاهگوش در فریدن مشاهده شد

اصفهان- یکی از طبیعت‌دوستان فعال در شهرستان فریدن، تصاویری واضح از یک سیاهگوش در حال گذر از منطقه زیستگاهی خود به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مسعود احمدی یکی از طبیعت‌دوستان فعال در شهرستان فریدن، تصاویری واضح از یک سیاه گوش در حال گذر از منطقه زیستگاهی خود به ثبت برساند.

مشاهده و ثبت تصاویر از گونه‌های جانوری کمیاب، همواره برای جامعه محیط زیست کشور و فعالان حفظ طبیعت، خبری مسرت‌بخش و در عین حال زنگ خطری جدی برای حفاظت تلقی می‌شود.

این مشاهده، اهمیت ویژه این منطقه را به عنوان یکی از پناهگاه‌های این گربه‌سان باشکوه، بیش از پیش آشکار ساخته و ضرورت اقدامات حفاظتی جدی‌تر را برجسته می‌کند.

کد خبر 6626308

