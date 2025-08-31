تولید ۳ هزار تن زباله در اصفهان؛ نفوذ شیرابه‌ عفونی در سجزی تکذیب شد

مریم کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزانه حدود سه هزار تُن پسماند آلی در سطح استان تولید می‌شود که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۰ تن به پسماندهای شهری اختصاص دارد.

وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد از این پسماندها به هفت کارخانه تولید کود کمپوست منتقل می‌شوند و مابقی به سایت‌های دفن زباله انتقال می‌یابد.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان اضافه کرد: هم اینک سه کارخانه جدید تولید کود کمپوست نیز در حال اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت هستند.

تولید روزانه ۲۰ تن پسماند عفونی و پزشکی در اصفهان

کرمانی به وضعیت پسماندهای پزشکی و عفونی اشاره کرد و افزود: روزانه ۲۰ تن پسماند پزشکی و عفونی و تیز و برنده در استان تولید می‌شود که از این مقدار، ۷۶۰ کیلوگرم به پسماندهای شیمیایی و دارویی اختصاص دارد.

به گفته وی، این پسماندها در شهر اصفهان و هفت شهرستان همجوار ابتدا بی‌خطرسازی شده و سپس به مراکز امحای پسماندهای ویژه منتقل می‌شوند. سایر پسماندهای پزشکی نیز به سایت‌های دفن زباله انتقال می‌یابند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان درباره پسماندهای صنعتی نیز توضیح داد: در حال حاضر پنج سایت امحای پسماند صنعتی در استان فعال است و هفت سایت دیگر در مرحله اخذ مجوز یا راه‌اندازی قرار دارند.

پایش ۱۸۰۰ واحد صنعتی و خدماتی اصفهان در بهار امسال

کرمانی با بیان اینکه این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی در سطح استان است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از وظایف حاکمیتی این اداره نظارت دقیق بر واحدهای صنعتی و خدماتی است که در این راستا در سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و خدماتی پایش شدند.

وی با بیان اینکه این پایش‌ها منجر به صدور ۹۰۰ اخطار زیست‌محیطی شده است، گفت: واحدهایی که موفق به رفع آلایندگی‌های خود شوند، از فهرست صنایع آلاینده خارج می‌شوند اما واحدهایی که اقدام اصلاحی انجام ندهند در این فهرست قرار گرفته و با آن‌ها برخورد قضائی می‌شود.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، امسال تاکنون ۵۵۰ واحد به دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست‌محیطی مورد پیگیری قضائی قرار گرفته‌اند.

نفوذ شیرابه در سایت سجزی مشاهده نشد

کرمانی همچنین به موضوع بسته شدن سایت تخلیه و دفع زباله‌های عفونی در منطقه سجزی در شرق اصفهان اشاره کرد و گفت: از یک سال پیش، هیچ‌گونه تخلیه پسماند در این محل انجام نمی‌شود و تمامی پسماندها به مراکز مجاز دفع منتقل می‌شوند.

وی تأکید کرد: با توجه به عایق‌بندی مناسب لندفیل محل تخلیه پسماندهای عفونی و نبود تخلیه جدید، هیچ‌گونه نفوذ شیرابه به منابع خاک و آب زیرزمینی مشاهده نشده و این موضوع بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان محیط‌زیست تأیید شده است.