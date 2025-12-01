  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

هُما بر فراز زیستگاه‌های طبیعی فریدن مشاهده شد+ تصاویر

هُما بر فراز زیستگاه‌های طبیعی فریدن مشاهده شد+ تصاویر

اصفهان- تصاویر پرواز سه فرد هُما بر فراز زیستگاه‌های طبیعی فریدن توسط طبیعت دوست اصفهانی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبیعت دوست اصفهانی مسعود احمدی موفق به ثبت تصویری از هُما در طبیعت کوهستانی فریدن اصفهان شد؛ پرنده‌ای که در فرهنگ ایرانی نماد خوش‌اقبالی و برکت است.

این تصویر توسط طبیعت دوست اصفهانی در روز چهارشنبه گذشته ثبت شده و به گفته وی، سه فرد از این گونه به صورت همزمان در آسمان درحال پرواز بودند.

این مشاهده نه تنها یک لحظه ناب برای علاقه‌مندان به حیات وحش بود که بر اهمیت اکوسیستم‌های کوهستانی زاگرس به عنوان زیستگاه یکی از کمیاب‌ترین کرکس‌های جهان تأکید دارد.

این مشاهده در شهرستان فریدن که بخشی از زیستگاه‌های اصلی هما در رشته کوه‌های زاگرس است، نشان‌دهنده تداوم حضور این گونه ارزشمند در مناطق بکر ایران است.

