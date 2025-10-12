گونه کمیاب «سمور سنگی» در سمیرم دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم، محمدمهدی باقی رئیس این اداره از مشاهده و ثبت تصویر گونه سمور سنگی در این شهرستان خبر داد.
این مشاهده در محدوده تنگ خرسی شهرستان سمیرم و توسط آقای میرزاخانی یکی از مرتعداران طبیعت دوست شهرستان صورت گرفت.
سمور سنگی با نام علمی Martes foina ، از خانواده راسوها به شمار میآید که زیستگاههای جنگلی باز و مناطق کوهستانی را ترجیح میدهد و تابستانها تا ارتفاع ۴,۰۰۰ متری نیز دیده میشود. در اکثر مناطق کوهستانی کشور پراکندگی دارد و از دشتها و مناطق کویری دوری میکند.
