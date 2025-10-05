میگوی سر وزغی معروف به فسیل زنده در اردستان دیده شد

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گونه کمیاب میگوی سر وزغی با نام علمی Triops cancriformis که به‌عنوان فسیل زنده شناخته می‌شود، در یکی از زیستگاه‌های طبیعی شهرستان اردستان مشاهده و تصویربرداری شده است.

وی توضیح داد: این گونه سخت‌پوست که قدمتی حدود ۲۰۰ میلیون ساله دارد، از قدیمی‌ترین موجودات زنده جهان به شمار می‌رود.

به گفته معاون محیط‌زیست طبیعی اداره کل محیط‌زیست اصفهان، این کشف توسط احمدعلی عابدینی محیط‌بان اردستان انجام شد و پیش‌تر نیز در سال‌های ۱۳۹۶ در پناهگاه حیات وحش عباس‌آباد و ۱۳۹۷ در روستای چوپانان نایین گزارش شده بود.

اکبری خاطرنشان کرد: میگوی سر وزغی در دیگر مناطق فلات مرکزی ایران نیز یافت می‌شود. این گونه با طول ۲ تا ۱۱ سانتی‌متر از گروه آبشش‌پایان است و ویژگی منحصربه‌فرد آن، توانایی تخم‌هایش در فعال شدن پس از ۲۰ سال غیرفعال بودن با اولین بارندگی و تشکیل برکه است.

وی تأکید کرد: حضور این گونه در اردستان نشان‌دهنده سلامت اکوسیستم و غنای تنوع زیستی این منطقه است.

به گزارش مهر، میگوی سر وزغی (Triops cancriformis) از گونه‌های باستانی سخت‌پوستان است که به دلیل قدمت طولانی و ویژگی‌های زیستی خاص به‌عنوان فسیل زنده شناخته می‌شود.

این گونه در آب‌های موقت مانند برکه‌ها و تالاب‌های فصلی زندگی می‌کند. تخم‌های آن مقاوم به خشکی بوده و می‌توانند سال‌ها در حالت غیرفعال باقی بمانند تا شرایط مناسب برای رشد فراهم شود.

این موجودات نقش مهمی در زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی دارند و نشانگر سلامت محیط زیست منطقه هستند.