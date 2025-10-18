  1. هنر
«هوران» ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

ویژه برنامه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با اجرای محمود گبرلو از شبکه نمایش خانگی پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه این رویداد با عنوان «هوران» هر شب به صورت زنده پخش می‎ شود.

اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در آن علاوه بر گفتگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهره‌های شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه می‌شوند.

انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخش‌هایی است که به آن پرداخته می‌شود.

ویژه برنامه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش می‌شود.

چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار خواهد شد.

عطیه موذن

