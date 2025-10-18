«هوران» ویژه برنامه جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، ویژه برنامه این رویداد با عنوان «هوران» هر شب به صورت زنده پخش می شود.
اجرای این برنامه را محمود گبرلو برعهده دارد و در آن علاوه بر گفتگو با فیلمسازان حاضر در جشنواره، منتقدان و چهرههای شناخته شده این عرصه نیز با «هوران» در قالبی متفاوت همراه میشوند.
انعکاس و مرور رخدادهای هر روز جشنواره نیز، یکی دیگر از بخشهایی است که به آن پرداخته میشود.
ویژه برنامه جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، به تهیهکنندگی و کارگردانی سجاد رازیان از یکشنبه ۲۷ مهر، هر شب ساعت ۲۰ از آپارات پخش میشود.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران، برگزار خواهد شد.
