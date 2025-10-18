شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۷۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: از این شمار، ۱۸ تَن در بیمارستان‌های استان بستری شدند که اکنون فقط یک تَن با حال عمومی خوب بستری است.

وی افزود: تاکنون در ۱۰ شهرستان استان پشته آئدس مشاهده شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک و دیگر مشاغل بوده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت بندرعباس نیز اظهار کرد: افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش قرار نگیرند.

اصغر زائری افزود: ۷۰ درصد تجمع پشه‌های آئدس، در چاله‌های آسانسور مشاهده شده است.