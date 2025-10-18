  1. استانها
شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۷۴ نفر رسید

بندرعباس- معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون شمار ابتلا به تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان به ۷۴ تَن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: از این شمار، ۱۸ تَن در بیمارستان‌های استان بستری شدند که اکنون فقط یک تَن با حال عمومی خوب بستری است.

وی افزود: تاکنون در ۱۰ شهرستان استان پشته آئدس مشاهده شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک و دیگر مشاغل بوده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت بندرعباس نیز اظهار کرد: افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش قرار نگیرند.

اصغر زائری افزود: ۷۰ درصد تجمع پشه‌های آئدس، در چاله‌های آسانسور مشاهده شده است.

