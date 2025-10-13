ابتلای ۶۶ تَن به بیماری تب دنگی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ذاکری اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۶۶ مورد مثبت ابتلاء به بیماری تب دنگی ناشی از گزش پشه آئدس در هرمزگان ثبت شده است که از این تعداد ۶۲ مورد انتقال محلی بوده و ۴ مورد از اتباع خارجی بودند.

وی افزود: اتباع خارجی مبتلا به تب دنگی در شهرستان سیریک، بندرلنگه و جاسک شناسایی شده‌اند.

ذاکری گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک، گوینده و معلم بودند.

معاون اجرای مرکز بهداشت هرمزگان خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۷ تَن به دلیل ابتلاء به بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که ۱۵ تَن با حال عمومی خوب مرخص شده‌اند و دو تَن بستری هستند.