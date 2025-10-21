عطایی: عامل درگیری مسلحانه در فاروج دستگیر و سلاح کشف شد

سرگرد حجتالله عطایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع درگیری مسلحانه در یکی از شهرستانهای همجوار و فرار متهم به سمت فاروج، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند خودروی متهم را شناسایی کنند، اما متهم به دستورات پلیس برای توقف خودرو بیاعتنایی نمود.
فرمانده انتظامی فاروج بیان کرد: تعقیب و گریز در شهرستان همجوار ادامه یافت تا اینکه خودرو متوقف شد و متهم به سمت زمینهای کشاورزی فرار کرد، اما توسط یگان امداد دستگیر شد.
عطایی تصریح کرد: در این عملیات یک قبضه سلاح کلت کمری و ۸ عدد فشنگ جنگی کشف و چهار نفر دیگر همراه متهم نیز بازداشت شدند.
