  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

عطایی: عامل درگیری مسلحانه در فاروج دستگیر و سلاح کشف شد

فاروج- فرمانده انتظامی فاروج از دستگیری فردی که با سلاح کلت کمری اقدام به درگیری کرده بود و کشف سلاح و فشنگ در این رابطه خبر داد.

سرگرد حجت‌الله عطایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع درگیری مسلحانه در یکی از شهرستان‌های همجوار و فرار متهم به سمت فاروج، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند خودروی متهم را شناسایی کنند، اما متهم به دستورات پلیس برای توقف خودرو بی‌اعتنایی نمود.

فرمانده انتظامی فاروج بیان کرد: تعقیب و گریز در شهرستان همجوار ادامه یافت تا اینکه خودرو متوقف شد و متهم به سمت زمین‌های کشاورزی فرار کرد، اما توسط یگان امداد دستگیر شد.

عطایی تصریح کرد: در این عملیات یک قبضه سلاح کلت کمری و ۸ عدد فشنگ جنگی کشف و چهار نفر دیگر همراه متهم نیز بازداشت شدند.

کد خبر 6629304

