  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

۵ زمین چمن مینی فوتبال در شرق استان کرمان افتتاح می‌شود

بم- مشاور ورزشی استاندار کرمان گفت: سرانه فضاهای ورزشی شرق استان کرمان با افتتاح ۵ زمین چمن مینی فوتبال تا پایان شهریورماه متحول می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعید نیا، ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های ورزشی شرق استان کرمان گفت: با همکاری صنایع ملی مس و خودروسازی کرمان، سرانه فضاهای ورزشی در شرق استان کرمان با افتتاح ۵ زمین چمن مینی فوتبال تا پایان شهریورماه، متحول می‌شود.

وی از افزوده شدن حدود۵ هزار متر مربع فضای ورزشی جدید به سرانه این منطقه خبر داد و افزود: طی ماه‌های آینده، پنج چمن ورزشی مینی فوتبال آماده بهره‌برداری خواهند شد که این اقدام مهم در راستای توسعه متوازن اماکن ورزشی در استان کرمان و با نگاه ویژه استاندار صورت می‌گیرد.

سعید نیا، گفت: چمن زمین‌های ورزشی روستاهای میرآباد انصاری و دهنو شیخعلیخان شهرستان فهرج، با مساعدت صنایع خودروسازی کرمان، صبح امروز تخلیه شد و عملیات احداث آنها تا پیش از مهرماه آغاز خواهد شد.

مشاور ورزشی استاندار افزود: در شهرستان‌های نرماشیر و ریگان نیز چمن‌های ورزشی روستاهای حسن‌آباد کناره شهرستان نرماشیر و تهرود شهرستان ریگان نیز پس از رفع معایب زیرساختی، با مساعدت صنایع ملی مس در اولویت قرار خواهند گرفت و مقرر شده است که ظرف ۱۰ روز آینده، این زمین‌ها برای احداث چمن آماده شوند.

وی ادامه داد: چمن ورزشی روستای کروک شهرستان بم نیز با حمایت صنایع ملی مس در مرحله بافت قرار دارد و به زودی برای نصب ارسال خواهد شد.

مشاور ورزشی استاندار کرمان با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، از مساعدت بی‌دریغ شرکت ملی صنایع مس ایران و صنایع خودروسازی کرمان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی منطقه قدردانی کرد و یادآور شد که طی یک سال گذشته، فضاهای ورزشی بسیاری در استان کرمان به بهره‌برداری رسیده است.

