قهرمانی تنیسورهای تهرانی در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشتهی تنیس روی میز پسران شنبه شب با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و رئیس و اعضای هیئت تنیس روی میز استان کرمان برگزار شد.
در این مسابقات که از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل به میزبانی کرمان برگزار شد، رامین میرزایی به عنوان سر داور و هوشنگ بهلولی و عباس ترابی به عنوان کمک سرداور، داوری این رقابتها را برعهده داشتند.
در پایان این رقابتها در بخش انفرادی: ارشیا لرستانی از تهران مقام اول، مبین امیری ازاصفهان مقام دوم و امیرعلی یحیایی و احسان شریعتی از فارس مشترکا سوم شدند.
در بخش دوبل نیز، ارشیا لرستانی و ارشیا داداشی از تهران مقام اول، احسان شریعتی و امیرعلی یحیایی از فارس مقام دوم و مهبد نظری و مانی حسینزاده از گیلان
و محمدرضا مولایی و امیرعلی خان گلنشاد از مازندران مشترکا سوم شدند.
در بخش تیمی هم استانهای تهران، فارس، مازندران و آذربایجان شرقی (مشترک) اول تا سوم شدند.
