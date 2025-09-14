  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

زیر ساخت های ورزشی زرند و کوهبنان نیازمند توجه جدی وزارت ورزش است

زرند- نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر ورزش و جوانان خواهان توسعه زیرساخت‌های ورزشی این شهرستان ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین همتی، در دیدار با احمد دنیا مالی با تأکید بر اهمیت تقویت ورزش در منطقه گفت: زیرساخت‌های ورزشی شهرستان‌های زرند و کوهبنان نیازمند توجه جدی است و از زمان نمایندگی، نگاه ویژه‌ای به حوزه ورزش داشته‌ایم.

در این دیدار، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای چمن در ورزشگاه ۲۲ بهمن زرند و زمین فوتبال ریحان‌شهر اختصاص یافت.

همچنین وزیر ورزش در این دیدار دستور تخصیص ۲ میلیارد تومان پک‌های ورزشی برای شهرستان‌های زرند و کوهبنان را صادر کرد.

احمد دنیا مالی، ضمن تقدیر از پیگیری‌های عبدالحسین همتی در حوزه ورزش، بر تسریع اجرای پروژه‌ها تأکید کرده و قول مساعد برای پیگیری سریع موضوع داد.

