زیر ساخت های ورزشی زرند و کوهبنان نیازمند توجه جدی وزارت ورزش است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین همتی، در دیدار با احمد دنیا مالی با تأکید بر اهمیت تقویت ورزش در منطقه گفت: زیرساختهای ورزشی شهرستانهای زرند و کوهبنان نیازمند توجه جدی است و از زمان نمایندگی، نگاه ویژهای به حوزه ورزش داشتهایم.
در این دیدار، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای اجرای چمن در ورزشگاه ۲۲ بهمن زرند و زمین فوتبال ریحانشهر اختصاص یافت.
همچنین وزیر ورزش در این دیدار دستور تخصیص ۲ میلیارد تومان پکهای ورزشی برای شهرستانهای زرند و کوهبنان را صادر کرد.
احمد دنیا مالی، ضمن تقدیر از پیگیریهای عبدالحسین همتی در حوزه ورزش، بر تسریع اجرای پروژهها تأکید کرده و قول مساعد برای پیگیری سریع موضوع داد.
