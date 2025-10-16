  1. ورزش
نخستین گروه ورزش ایران عازم منامه شد

گروه نخست کاروان ایران به همراه گروه دوم کادر سرپرستی و پزشکی صبح امروز عازم منامه محل برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال آقایان و بانوان، کبدی آقایان و بانوان، هندبال آقایان و تیم‌های ملی پنچاک سیلات و کوراش ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد. تیم ملی والیبال ساحلی مردان و هندبال سالنی بانوان نیز فردا جمعه عازم منامه خواهند شد.

گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه ۲۱ مهر راهی منامه شده و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازی‌ها اقدام به بازدید از هتل‌ها و سالن‌های مختلف کرده و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شده از سوی میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجدداً با کادر سرپرستی تیم‌های اعزامی در میان گذاشته است.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ روز ۳۰ مهر ماه با برگزاری مراسم رسمی آغاز و دهم آبان ماه خاتمه می‌یابد. رقابت‌های برخی رشته‌ها همچون والیبال، کبدی، کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.

سیده فرزانه شریفی

