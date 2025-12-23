عشایر کرمانشاه نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارند

اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش راهبردی عشایر در اقتصاد و امنیت غذایی، اظهار کرد: جامعه عشایری، جامعهای مولد، پویا و کوچرو است که سهم قابل توجهی در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد و باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود: سالانه حدود سه هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری استان کرمانشاه به مناطق قشلاقی داخل استان، عمدتاً در نوار مرزی و شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب کوچ میکنند و استقرار مییابند.
مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر این، حدود یکهزار و ۱۰۰ خانوار عشایری استان نیز به صورت برونکوچ به استانهای ایلام، خوزستان و لرستان عزیمت میکنند که برای این گروه نیز برنامهریزی و خدمات لازم انجام میشود.
کاظمی با اشاره به خدمات ارائهشده به عشایر گفت: آبرسانی سیار، نظارت بر توزیع آرد، خوراک دام و سوخت از جمله مهمترین خدماتی است که به صورت مستمر به عشایر ارائه میشود و تاکنون حدود ۵۰۰ هزار لیتر نفت سفید و ۷۰ هزار سیلندر گاز بین جامعه عشایری استان توزیع شده است.
وی ادامه داد: عملیات آبرسانی عشایر با استفاده از ۳۲ دستگاه کامیون تانکردار به صورت تماموقت و در طول ۱۲ ماه سال انجام میشود و منابع تأمین آب نیز از طریق علمکهای ادارهکل آب و فاضلاب استان است تا آب سالم، بهداشتی و قابل شرب در اختیار عشایر قرار گیرد.
مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه در پایان با توصیه به عشایر نسبت به مراقبت از دامها خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز بیماری تب برفکی، عشایر باید نسبت به واکسیناسیون بهموقع دامهای خود اقدام کنند تا از خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
