وضعیت پرستاران ایرانی شاغل در دانمارک چه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته خبری در حوزه پرستاری داشتیم مبنی بر اینکه سفارت دانمارک در تهران در نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که با اجرای اصلاحیه قانونی که از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) اجرا شد، دیگر پرستار ایرانی نمی‌پذیرد.

در همین راستا، احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، در ارتباط با پرستارانی که قبل از اعلام دولت دانمارک در این کشور شاغل بوده اند، به خبرنگار مهر گفت: وضعیت جذب پرستار در کشور دانمارک، طی یکی دو سال اخیر خراب شده بود و ما هم این موضوع را بارها به پرستارانی که قصد داشتند برای اشتغال به این کشور بروند، گوشزد کرده بودیم.

وی افزود: نامه دولت دانمارک، شامل پرستارانی می‌شود که می‌خواهند به این کشور بروند و آن دسته از پرستاران ایرانی که در دانمارک شاغل هستند و یا اینکه مجوز کار گرفته اند؛ مشکلی برای اشتغال در این کشور نخواهند داشت و اخراج نمی‌شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در ارتباط با چنین تصمیماتی برای سایر کشورها، گفت: هر کشوری بنا به نیازی که دارد، ظرفیت پذیرش نیروی پرستاری را اعلام می‌کند.

نجاتیان در واکنش به این ادعا که گفته می‌شود کشور کانادا آموزش‌های پرستاران ایرانی را قبول ندارد و برای آنهایی که به این کشور می‌روند؛ دوره آموزش پرستاری برگزار می‌کند، اظهار داشت: این طور نیست که پرستار ایرانی را قبول نداشته باشند، بلکه هر کشوری برای خودش استانداردهایی را برای مراقبت‌های پرستاری تعریف کرده که شاید با آموخته‌های کشور ما تطابق نداشته باشد. از همین رو، ممکن است دوره‌های آموزشی برای پرستاران خارجی که در این کشور می‌خواهند پرستاری کنند، برگزار کند.