به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا کورسی اظهار کرد: حوادث رانندگی در جاده‌های قوچان و خواف این استان ۲ کشته برجای گذاشت.

جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی افزود: تصادف خودرو با عابرپیاده در یکی از مسیرهای جاده‌های قوچان و خروج خودروی سواری از جاده در شهرستان خواف ۲ قربانی داشت.

وی گفت: همچنین دیروز پنج فقره تصادف جرحی با ۱۰ مصدوم و ۲۳ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های خراسان رضوی به وقوع پیوست.

کورسی ادامه داد: شب گذشته نیز انحراف یک دستگاه اتوبوس در مسیر سبزوار-مشهد یک جانباخته و پنج مجروح داشت که این افراد در مراکز درمانی بستری شدند.

جانشین رییس پلیس راه خراسان رضوی بیان کرد: ۴۹۶ وسیله نقلیه متخلف و حادثه ساز نیز در جاده‌های استان توقیف شد که ۲۸۷ دستگاه از این تعداد خودروهای سواری و بقیه دیگر وسایل نقلیه شامل موتورسیکلت و ناوگان باری بوده است.

وی گفت: هم اکنون به دلیل ترددهای صبحگاهی ورودی مشهد در آزادراه شهید شوشتری پرحجم و روان و مسیر ورودی و خروجی مشهد-گلبهار با ترافیک پرحجم تر اما روان گزارش شده است.