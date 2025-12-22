  1. استانها
خودرو سواری با راننده ۱۳ ساله در گلبهار توقیف شد

مشهد- رئیس پلیس راهور گلبهار گفت: یک دستگاه سواری پژو پارس که رانندگی آن را نوجوان ۱۳ ساله ای بر عهده داشته توقیف و مطابق قانون، به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید صادق مقیمی زاده نوری اظهار کرد: کارشناسان پلیس راهور حین گشت زنی در سطح معابر شهر گلبهار متوجه رانندگی نوجوانی ۱۳ ساله با یک دستگاه پژو پارس شدن که با توجه به اینکه راننده فاقد سن قانونی و گواهینامه رانندگی بوده خودرو جهت سیر مراحل قانون به پارکینگ منتقل شده است.

رئیس پلیس راهور گلبهار افزود: توقیف خودرو توسط پلیس، با هدف جلوگیری از بروز حادثه‌ای تلخ و حفظ جان راننده متخلف انجام شده است.

رئیس پلیس راهور گلبهار گفت: یکی از مواردی که متأسفانه که بارها در خیابان‌های گلبهار شاهد آن هستیم رانندگی نوجوانان بدون گواهینامه است که بخش مهمی از این موضوع به بی توجهی والدین بر می‌گردد.

وی ادامه داد: برخی از والدین اجازه رانندگی به فرزندان خود می‌دهند و یا اینکه سوئیچ خودرو را در دسترس کودکان و نوجوانان قرار داده، غافل از اینکه این امکان را برای آنان فراهم می‌کنند تا به دور از چشمان والدین از خودرو استفاده کنند و این نگران کننده است.

مقیمی زاده اظهار کرد: کسانی که بدون گواهینامه رانندگی، پشت فرمان قرار بگیرند در صورت تصادف، بیمه‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت و علاوه بر توقیف خودرو به مراجع قضائی نیز معرفی خواهند شد.

